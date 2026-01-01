REDAXO egy kattintásos telepítése.
Rugalmas, nyílt forráskódú PHP CMS, amely teljes irányítást biztosít a fejlesztőknek a weboldal kimeneti kódja felett, egyszerű webhelyek és komplex portálok esetében egyaránt.
Válasszon VPS csomagot a REDAXO szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a REDAXO
A REDAXO egy nyílt forráskódú PHP tartalomkezelő rendszer, amelyet 2004 óta fejlesztenek, és amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőknek a weboldal kimenete felett. Ellentétben azokkal a CMS-ekkel, amelyek rögzített HTML struktúrát kényszerítenek, a REDAXO lehetővé teszi egyedi modulok létrehozását. Ezek a modulok pontosan meghatározzák, hogyan történik a tartalom bevitele és megjelenítése – a minimális céloldalaktól a nagy, többnyelvű portálokig.
A REDAXO saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön birtokolja a tartalmát, adatait és testreszabásait platformdíjak vagy gyártói korlátozások nélkül. Ez a sablon a REDAXO-t a MariaDB 10.11-gyel párosítja, és az első indításkor automatikusan telepíti a CMS-t. Így azonnal bejelentkezhet az admin panelre, és elkezdheti az építést.
A REDAXO főbb funkciói
Egyedi tartalom modulok
Készítsen újrahasznosítható tartalommodulokat, amelyek pontosan szabályozzák az adatok szerkesztői bevitelét és azok HTML-ben való megjelenítését — keretrendszer-függőség nélkül.
Teljes kimeneti felügyelet
A REDAXO nem ír elő szerkezeti korlátokat a jelölésedre, lehetővé téve a fejlesztőknek, hogy tiszta, szemantikus HTML-t hozzanak létre, az egyes projektekhez igazítva.
Többnyelvű támogatás
Többnyelvű tartalom kezelése beépített clang támogatással, így a REDAXO természetesen alkalmas nemzetközi és regionális webhelyekhez.
Addon ökoszisztéma
Bővítse a REDAXO-t közösségi kiegészítők gazdag ökoszisztémáján keresztül, amelyek magukban foglalják a média kezelését, a SEO-t, az űrlapokat, a hitelesítést és még sok mást.
Rugalmas sablonrendszer
Definiáljon újrahasználható oldalsablonokat és elrendezéseket PHP-ban, szabadságot adva a front-end fejlesztőknek, hogy tetszésük szerint strukturálják a projekteket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a REDAXO szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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