A REDAXO egy nyílt forráskódú PHP tartalomkezelő rendszer, amelyet 2004 óta fejlesztenek, és amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőknek a weboldal kimenete felett. Ellentétben azokkal a CMS-ekkel, amelyek rögzített HTML struktúrát kényszerítenek, a REDAXO lehetővé teszi egyedi modulok létrehozását. Ezek a modulok pontosan meghatározzák, hogyan történik a tartalom bevitele és megjelenítése – a minimális céloldalaktól a nagy, többnyelvű portálokig.

A REDAXO saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön birtokolja a tartalmát, adatait és testreszabásait platformdíjak vagy gyártói korlátozások nélkül. Ez a sablon a REDAXO-t a MariaDB 10.11-gyel párosítja, és az első indításkor automatikusan telepíti a CMS-t. Így azonnal bejelentkezhet az admin panelre, és elkezdheti az építést.