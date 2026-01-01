Nyílt forráskódú GPS nyomkövető platform, amely több mint 200 protokollt támogat a valós idejű flotta- és eszközfelügyelethez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Traccar
A Traccar egy átfogó, nyílt forráskódú GPS nyomkövető rendszer, amely több mint 200 kommunikációs protokollt támogat, és gyakorlatilag bármilyen piacon lévő GPS eszközzel működik. Minden méretű szervezet használja a Traccart járművek, eszközök és személyzet valós idejű nyomon követésére. Ezt egy intuitív webes felületen keresztül teszik, amely interaktív térképeket, geokerítés zónákat és sebességriasztásokat tartalmaz. Részletes útjelentések is elérhetők.
A Traccar saját VPS-en történő önálló üzemeltetése megszünteti a kereskedelmi platformok ismétlődő eszközönkénti licencdíjakat. Emellett teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny helyadatokat. Ez a sablon Traccart telepít egy PostgreSQL adatbázissal a nyomkövetési előzmények, útvonalak és elemzések megbízható, hosszú távú tárolására.
A Traccar főbb funkciói
200+ eszközprotokoll
Csatlakoztasson gyakorlatilag bármilyen GPS nyomkövetőt, OBD adaptert vagy okostelefon alkalmazást, beépített támogatással több mint 200 kommunikációs protokollhoz.
Valós idejű térképkövetés
Eszközpozíciók élő nyomon követése interaktív OpenStreetMap vagy Google Maps térképen, automatikus frissítésekkel és útvonal-megjelenítéssel.
Geofencing és riasztások
Definiáljon geokerítés zónákat, és kapjon azonnali értesítéseket a belépésről, kilépésről, sebességtúllépésről és mozgási eseményekről.
Flotta jelentések
Átfogó jelentések készítése utakról, megállókról, távolságról, üzemanyag-fogyasztásról és a járművezetői viselkedés elemzéséről.
Többfelhasználós hozzáférés
Felhasználói fiókok létrehozása engedélyalapú eszközmegosztással csapatok, részlegek vagy ügyfelek számára.
REST API integráció
Integrálja a nyomkövetési adatokat külső rendszerekkel és irányítópultokkal egy jól dokumentált REST API-n keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Traccar szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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