Akár 69% kedvezmény a Traccar szolgáltatásra

Nyílt forráskódú GPS nyomkövető platform, amely több mint 200 protokollt támogat a valós idejű flotta- és eszközfelügyelethez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
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Válasszon VPS csomagot a Traccar szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Traccar

A Traccar egy átfogó, nyílt forráskódú GPS nyomkövető rendszer, amely több mint 200 kommunikációs protokollt támogat, és gyakorlatilag bármilyen piacon lévő GPS eszközzel működik. Minden méretű szervezet használja a Traccart járművek, eszközök és személyzet valós idejű nyomon követésére. Ezt egy intuitív webes felületen keresztül teszik, amely interaktív térképeket, geokerítés zónákat és sebességriasztásokat tartalmaz. Részletes útjelentések is elérhetők.

A Traccar saját VPS-en történő önálló üzemeltetése megszünteti a kereskedelmi platformok ismétlődő eszközönkénti licencdíjakat. Emellett teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny helyadatokat. Ez a sablon Traccart telepít egy PostgreSQL adatbázissal a nyomkövetési előzmények, útvonalak és elemzések megbízható, hosszú távú tárolására.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Traccar főbb funkciói

200+ eszközprotokoll

Csatlakoztasson gyakorlatilag bármilyen GPS nyomkövetőt, OBD adaptert vagy okostelefon alkalmazást, beépített támogatással több mint 200 kommunikációs protokollhoz.

Valós idejű térképkövetés

Eszközpozíciók élő nyomon követése interaktív OpenStreetMap vagy Google Maps térképen, automatikus frissítésekkel és útvonal-megjelenítéssel.

Geofencing és riasztások

Definiáljon geokerítés zónákat, és kapjon azonnali értesítéseket a belépésről, kilépésről, sebességtúllépésről és mozgási eseményekről.

Flotta jelentések

Átfogó jelentések készítése utakról, megállókról, távolságról, üzemanyag-fogyasztásról és a járművezetői viselkedés elemzéséről.

Többfelhasználós hozzáférés

Felhasználói fiókok létrehozása engedélyalapú eszközmegosztással csapatok, részlegek vagy ügyfelek számára.

REST API integráció

Integrálja a nyomkövetési adatokat külső rendszerekkel és irányítópultokkal egy jól dokumentált REST API-n keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Traccar szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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