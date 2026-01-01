A Traccar egy átfogó, nyílt forráskódú GPS nyomkövető rendszer, amely több mint 200 kommunikációs protokollt támogat, és gyakorlatilag bármilyen piacon lévő GPS eszközzel működik. Minden méretű szervezet használja a Traccart járművek, eszközök és személyzet valós idejű nyomon követésére. Ezt egy intuitív webes felületen keresztül teszik, amely interaktív térképeket, geokerítés zónákat és sebességriasztásokat tartalmaz. Részletes útjelentések is elérhetők.

A Traccar saját VPS-en történő önálló üzemeltetése megszünteti a kereskedelmi platformok ismétlődő eszközönkénti licencdíjakat. Emellett teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny helyadatokat. Ez a sablon Traccart telepít egy PostgreSQL adatbázissal a nyomkövetési előzmények, útvonalak és elemzések megbízható, hosszú távú tárolására.