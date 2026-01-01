A Mafl egy nyílt forráskódú kezdőlap. Azoknak készült, akik több saját üzemeltetésű szolgáltatást futtatnak, és egy gyors, zavaró tényezőktől mentes kiindulópontot keresnek. A teljes elrendezés egyetlen YAML konfigurációs fájlban van leírva. Így a műszerfal reprodukálható, verziókövetett és könnyen biztonsági menthető a stack többi részével együtt.

A Mafl saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden könyvjelzőt, API kulcsot és integrációt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Minden harmadik féltől származó szolgáltatás widget kérés a Mafl backendjén keresztül proxyzálódik. Így a hitelesítő adatok és a metaadatok soha nem szivárognak ki a böngészőbe vagy külső műszerfal szolgáltatókhoz.