Telepítse a Mafl-t egykattintásos telepítéssel.
Minimalista, saját üzemeltetésű kezdőlap, amely egyetlen fül mögött rendszerezi az összes használt szolgáltatást, linket és irányítópultot.
Válasszon VPS csomagot a Mafl szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mafl
A Mafl egy nyílt forráskódú kezdőlap. Azoknak készült, akik több saját üzemeltetésű szolgáltatást futtatnak, és egy gyors, zavaró tényezőktől mentes kiindulópontot keresnek. A teljes elrendezés egyetlen YAML konfigurációs fájlban van leírva. Így a műszerfal reprodukálható, verziókövetett és könnyen biztonsági menthető a stack többi részével együtt.
A Mafl saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden könyvjelzőt, API kulcsot és integrációt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Minden harmadik féltől származó szolgáltatás widget kérés a Mafl backendjén keresztül proxyzálódik. Így a hitelesítő adatok és a metaadatok soha nem szivárognak ki a böngészőbe vagy külső műszerfal szolgáltatókhoz.
A Mafl főbb funkciói
YAML konfiguráció
Csoportok, szolgáltatások, témák és widgetek definiálása egyetlen config.yml fájlban, amelyet verziókezelhet és környezetek között replikálhat.
Élő szolgáltatás vezérlők
Interaktív kártyák valós idejű adatokat jelenítenek meg, például időjárási adatokat, IP-információkat és egyedi integrációkat, anélkül, hogy az API-kulcsokat felfednék a böngésző számára.
Egyedi témák
Válasszon a mellékelt témák közül, vagy tervezzen sajátot, amely illeszkedik a márkájához, és ossza meg a közösséggel.
Többnyelvű felhasználói felület
Elérhető angol, spanyol, német, francia, orosz, kínai és további nyelveken, a látogató böngészőjéből automatikusan észlelve.
Iconify és emoji ikonok
Válasszon több mint 200 000 Iconify vektor ikon, bármilyen emoji, távoli URL vagy helyileg tárolt kép közül minden szolgáltatáscsempéhez.
Telepíthető PWA
Adja hozzá a Mafl-t telefonjához vagy asztali gépéhez Progressive Web Appként az azonnali, alkalmazásszerű indítófelület élményéért.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mafl szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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