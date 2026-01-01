A Svix egy nyílt forráskódú, vállalati szintű webhook kézbesítési platform, amely mindent kezel, ami a megbízható webhookok nagy léptékű küldésével jár. Kezeli az automatikus újrapróbálkozásokat exponenciális visszalépéssel, a végpontok állapotának figyelését, az üzenetek aláírását és ellenőrzését. Emellett minden kézbesítési kísérlet teljes auditnaplóját is biztosítja — így Önnek nem kell felépítenie ezt az infrastruktúrát.

Egy beágyazható portálkomponens lehetővé teszi az alkalmazás ügyfelei számára, hogy önállóan kezeljék webhook végpontjaikat és eseményfeliratkozásaikat. A teljesítmény érdekében Rust nyelven készült. A Svix PostgreSQL és Redis adatbázisokkal fut, és egy REST API-t tesz elérhetővé hivatalos SDK-kkal minden főbb nyelvhez. A saját VPS-en történő üzemeltetés minden webhook adatot az Ön ellenőrzése alatt tart.