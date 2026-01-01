Telepítse a Svixet egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú webhook kézbesítési szolgáltatás automatikus újrapróbálkozásokkal, üzenet aláírással és egy beágyazható ügyfél végpont portállal.
Válasszon VPS csomagot a Svix szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Svix
A Svix egy nyílt forráskódú, vállalati szintű webhook kézbesítési platform, amely mindent kezel, ami a megbízható webhookok nagy léptékű küldésével jár. Kezeli az automatikus újrapróbálkozásokat exponenciális visszalépéssel, a végpontok állapotának figyelését, az üzenetek aláírását és ellenőrzését. Emellett minden kézbesítési kísérlet teljes auditnaplóját is biztosítja — így Önnek nem kell felépítenie ezt az infrastruktúrát.
Egy beágyazható portálkomponens lehetővé teszi az alkalmazás ügyfelei számára, hogy önállóan kezeljék webhook végpontjaikat és eseményfeliratkozásaikat. A teljesítmény érdekében Rust nyelven készült. A Svix PostgreSQL és Redis adatbázisokkal fut, és egy REST API-t tesz elérhetővé hivatalos SDK-kkal minden főbb nyelvhez. A saját VPS-en történő üzemeltetés minden webhook adatot az Ön ellenőrzése alatt tart.
A Svix főbb funkciói
Automatikus újrapróbálkozások
A sikertelen webhook kézbesítések automatikusan újrapróbálkoznak exponenciális visszalépéssel, biztosítva, hogy az üzenetek elérjék céljukat még átmeneti kimaradások idején is.
Üzenet aláírása
Minden kimenő webhookot HMAC-SHA256 vagy Ed25519 aláírással látnak el, lehetővé téve a címzettek számára, hogy kriptográfiailag ellenőrizzék minden üzenet hitelességét.
Beágyazható portál
Szállítson egy előre elkészített webhook-kezelő portált, amelyet ügyfelei használhatnak végpontok regisztrálására és eseményekre való feliratkozásra — nincs szükség egyedi felhasználói felületre.
Szállítási ellenőrzési napló
A rendszer naplózza minden kézbesítési kísérletet a teljes kérés és válasz részleteivel, ami megkönnyíti a hibák hibakeresését és a kihagyott események újrajátszását.
Többnyelvű SDK-k
Hivatalos kliens SDK-k Pythonhoz, TypeScripthez, Gohoz, Javához, Rubyhoz és C#-hoz lehetővé teszik, hogy integrálja a Svixet bármilyen backendbe percek alatt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Svix szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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