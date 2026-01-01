Akár 69% kedvezmény a Convos szolgáltatásra

Telepítse a Convos-t egy kattintásos telepítéssel.

Modern böngészőalapú IRC kliens, amely folyamatosan kapcsolatban tart a csevegőhálózatokkal bármilyen eszközről.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Convos-t egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Convos szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Convos

A Convos egy teljesen saját szerveren üzemeltetett, mindig aktív IRC kliens, amely a szerverén fut, és éjjel-nappal csatlakozva marad az IRC hálózatokhoz. A hagyományos IRC kliensekkel ellentétben, amelyek kikapcsolnak, ha bezárja őket, a Convos állandó kapcsolatokat tart fenn. Így soha nem marad le egy üzenetről sem – még akkor sem, ha eszközei offline állapotban vannak.

Hozzáférhet IRC beszélgetéseihez bármely böngészőből, szoftver telepítése nélkül. A Convos tárolja a teljes csevegési előzményeit, támogatja a több felhasználót és hálózatot. Tiszta, modern felületet biztosít, amelyet alkalmi csevegők és régóta IRC közösségek számára egyaránt terveztek. A saját szerveren való üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít adatai és felhasználói hozzáférése felett.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Convos főbb funkciói

Folyamatos kapcsolatok

A Convos a VPS-eden fut 24/7-ben, folyamatosan csatlakozva marad az IRC hálózatokhoz, így rögzíti az üzeneteket, amelyek várnak rád, amikor bejelentkezel.

Teljes csevegési előzmények

Minden üzenet szerveroldalon tárolódik és bármely böngészőből elérhető, így kereshető előzményeket biztosít minden csatornán és beszélgetésben.

Többhálózatos támogatás

Csatlakozzon több IRC hálózathoz egyszerre, és kezelje az összes csatornát és közvetlen üzenetet egyetlen egységes felületről.

Nincs szoftvertelepítés

Elérheti IRC kliensét teljesen böngészőn keresztül — nincs szükség asztali alkalmazásra, bővítményre vagy konfigurációra bármely használt eszközén.

Többfelhasználós

Hívjon meg csapattagokat vagy barátokat, hogy megosszák Convos példányát, mindegyikük saját független fiókkal és hálózati konfigurációval.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Convos szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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