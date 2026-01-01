Telepítse a Convos-t egy kattintásos telepítéssel.
Modern böngészőalapú IRC kliens, amely folyamatosan kapcsolatban tart a csevegőhálózatokkal bármilyen eszközről.
Válasszon VPS csomagot a Convos szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Convos
A Convos egy teljesen saját szerveren üzemeltetett, mindig aktív IRC kliens, amely a szerverén fut, és éjjel-nappal csatlakozva marad az IRC hálózatokhoz. A hagyományos IRC kliensekkel ellentétben, amelyek kikapcsolnak, ha bezárja őket, a Convos állandó kapcsolatokat tart fenn. Így soha nem marad le egy üzenetről sem – még akkor sem, ha eszközei offline állapotban vannak.
Hozzáférhet IRC beszélgetéseihez bármely böngészőből, szoftver telepítése nélkül. A Convos tárolja a teljes csevegési előzményeit, támogatja a több felhasználót és hálózatot. Tiszta, modern felületet biztosít, amelyet alkalmi csevegők és régóta IRC közösségek számára egyaránt terveztek. A saját szerveren való üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít adatai és felhasználói hozzáférése felett.
A Convos főbb funkciói
Folyamatos kapcsolatok
A Convos a VPS-eden fut 24/7-ben, folyamatosan csatlakozva marad az IRC hálózatokhoz, így rögzíti az üzeneteket, amelyek várnak rád, amikor bejelentkezel.
Teljes csevegési előzmények
Minden üzenet szerveroldalon tárolódik és bármely böngészőből elérhető, így kereshető előzményeket biztosít minden csatornán és beszélgetésben.
Többhálózatos támogatás
Csatlakozzon több IRC hálózathoz egyszerre, és kezelje az összes csatornát és közvetlen üzenetet egyetlen egységes felületről.
Nincs szoftvertelepítés
Elérheti IRC kliensét teljesen böngészőn keresztül — nincs szükség asztali alkalmazásra, bővítményre vagy konfigurációra bármely használt eszközén.
Többfelhasználós
Hívjon meg csapattagokat vagy barátokat, hogy megosszák Convos példányát, mindegyikük saját független fiókkal és hálózati konfigurációval.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Convos szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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