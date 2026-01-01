A Convos egy teljesen saját szerveren üzemeltetett, mindig aktív IRC kliens, amely a szerverén fut, és éjjel-nappal csatlakozva marad az IRC hálózatokhoz. A hagyományos IRC kliensekkel ellentétben, amelyek kikapcsolnak, ha bezárja őket, a Convos állandó kapcsolatokat tart fenn. Így soha nem marad le egy üzenetről sem – még akkor sem, ha eszközei offline állapotban vannak.

Hozzáférhet IRC beszélgetéseihez bármely böngészőből, szoftver telepítése nélkül. A Convos tárolja a teljes csevegési előzményeit, támogatja a több felhasználót és hálózatot. Tiszta, modern felületet biztosít, amelyet alkalmi csevegők és régóta IRC közösségek számára egyaránt terveztek. A saját szerveren való üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít adatai és felhasználói hozzáférése felett.