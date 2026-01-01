Telepítse az evcc-t egykattintásos telepítéssel.
Napenergiával optimalizált EV töltésvezérlő és otthoni energiamenedzser több száz fali töltőhöz, inverterhez és járműhöz.
Válasszon VPS csomagot a evcc szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a evcc
Az evcc egy nyílt forráskódú EV töltésvezérlő és otthoni energiagazdálkodási rendszer. Előnyben részesíti az elektromos jármű töltését saját termelésű napenergiával a hálózati áram helyett. Több száz fali töltőhöz, szolár inverterhez, akkumulátoros tárolórendszerhez, okosmérőhöz és jármű API-hoz csatlakozik. Ezáltal koordinálja a töltést az élő PV többlet, a dinamikus áramtarifák és az akkumulátor töltöttségi állapota alapján.
Az evcc saját VPS-en történő üzemeltetésével az eszközhitelesítő adatok, a töltési előzmények és az automatizálási logika teljes mértékben az Ön irányítása alatt maradnak. Ez megszünteti a gyártói felhőszolgáltatásoktól való függőséget. Emellett biztosítja, hogy a töltési stratégiái megbízhatóan működjenek, amikor süt a nap.
A evcc főbb funkciói
Napenergia-többlet töltés
Valós időben tölti elektromos járművét felesleges napenergiával, maximalizálva a saját fogyasztást és minimalizálva a hálózatról történő vételezést.
Dinamikus tarifa támogatás
Beütemezi a töltést a dinamikus áramtarifák legolcsóbb óráira, mint például a Tibber, az aWATTar és az Octopus.
Több száz eszköz
Integrálható töltőkkel, mérőkkel, inverterekkel és járművekkel az ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei és sok más gyártótól.
Böngésző alapú beállítás
Konfigurálja a fali töltőket, járműveket, mérőket és töltőpontokat egy irányított web UI-n keresztül, anélkül, hogy manuálisan szerkesztené a YAML fájlokat.
Otthoni akkumulátor-tudatos
Összehangolja az elektromos jármű töltését az otthoni akkumulátor töltöttségi állapotával, hogy az otthoni akkumulátor ne merüljön le az autó meghajtására.
REST és MQTT API-k
Elérhetővé tesz egy teljes REST és MQTT API-t a Home Assistant, openHAB, Node-RED és egyedi automatizálások számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a evcc szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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