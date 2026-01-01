Az evcc egy nyílt forráskódú EV töltésvezérlő és otthoni energiagazdálkodási rendszer. Előnyben részesíti az elektromos jármű töltését saját termelésű napenergiával a hálózati áram helyett. Több száz fali töltőhöz, szolár inverterhez, akkumulátoros tárolórendszerhez, okosmérőhöz és jármű API-hoz csatlakozik. Ezáltal koordinálja a töltést az élő PV többlet, a dinamikus áramtarifák és az akkumulátor töltöttségi állapota alapján.

Az evcc saját VPS-en történő üzemeltetésével az eszközhitelesítő adatok, a töltési előzmények és az automatizálási logika teljes mértékben az Ön irányítása alatt maradnak. Ez megszünteti a gyártói felhőszolgáltatásoktól való függőséget. Emellett biztosítja, hogy a töltési stratégiái megbízhatóan működjenek, amikor süt a nap.