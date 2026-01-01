Akár 69% kedvezmény a evcc szolgáltatásra

Telepítse az evcc-t egykattintásos telepítéssel.

Napenergiával optimalizált EV töltésvezérlő és otthoni energiamenedzser több száz fali töltőhöz, inverterhez és járműhöz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az evcc-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a evcc szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a evcc

Az evcc egy nyílt forráskódú EV töltésvezérlő és otthoni energiagazdálkodási rendszer. Előnyben részesíti az elektromos jármű töltését saját termelésű napenergiával a hálózati áram helyett. Több száz fali töltőhöz, szolár inverterhez, akkumulátoros tárolórendszerhez, okosmérőhöz és jármű API-hoz csatlakozik. Ezáltal koordinálja a töltést az élő PV többlet, a dinamikus áramtarifák és az akkumulátor töltöttségi állapota alapján.

Az evcc saját VPS-en történő üzemeltetésével az eszközhitelesítő adatok, a töltési előzmények és az automatizálási logika teljes mértékben az Ön irányítása alatt maradnak. Ez megszünteti a gyártói felhőszolgáltatásoktól való függőséget. Emellett biztosítja, hogy a töltési stratégiái megbízhatóan működjenek, amikor süt a nap.

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Erre jó a {name}

A evcc főbb funkciói

Napenergia-többlet töltés

Valós időben tölti elektromos járművét felesleges napenergiával, maximalizálva a saját fogyasztást és minimalizálva a hálózatról történő vételezést.

Dinamikus tarifa támogatás

Beütemezi a töltést a dinamikus áramtarifák legolcsóbb óráira, mint például a Tibber, az aWATTar és az Octopus.

Több száz eszköz

Integrálható töltőkkel, mérőkkel, inverterekkel és járművekkel az ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei és sok más gyártótól.

Böngésző alapú beállítás

Konfigurálja a fali töltőket, járműveket, mérőket és töltőpontokat egy irányított web UI-n keresztül, anélkül, hogy manuálisan szerkesztené a YAML fájlokat.

Otthoni akkumulátor-tudatos

Összehangolja az elektromos jármű töltését az otthoni akkumulátor töltöttségi állapotával, hogy az otthoni akkumulátor ne merüljön le az autó meghajtására.

REST és MQTT API-k

Elérhetővé tesz egy teljes REST és MQTT API-t a Home Assistant, openHAB, Node-RED és egyedi automatizálások számára.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a evcc szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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