A Kavita egy funkciókban gazdag, saját üzemeltetésű digitális könyvtárkezelő, amely támogatja a CBZ, CBR, EPUB, PDF és az összes főbb képregény- és e-könyv formátumot. Automatikusan beolvassa és katalogizálja a médiát automatikus metaadat-kinyeréssel. Dedikált olvasófelületeket biztosít, amelyek minden tartalomtípusra optimalizáltak. Ez magában foglalja a kétoldalas képregény-elrendezéseket, a jobbról balra haladó manga olvasást és a Webtoon folyamatos görgetést.

A Kavita saját VPS-en történő üzemeltetése elérhetővé teszi teljes gyűjteményét a nap 24 órájában, a hét minden napján, bármilyen eszközről, anélkül, hogy otthoni hardverének üzemidejétől függne. A többfelhasználós támogatás szerepalapú engedélyekkel lehetővé teszi a családok számára, hogy megosszanak egy könyvtárat korosztálynak megfelelő hozzáférés-vezérléssel. Az OPDS támogatás révén bármely kompatibilis olvasóalkalmazás csatlakozhat a szerveréhez.