Telepítse a Kavita-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű digitális könyvtár képregények, mangák, light novelek és e-könyvek számára, dedikált olvasókkal és többfelhasználós támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Kavita szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kavita
A Kavita egy funkciókban gazdag, saját üzemeltetésű digitális könyvtárkezelő, amely támogatja a CBZ, CBR, EPUB, PDF és az összes főbb képregény- és e-könyv formátumot. Automatikusan beolvassa és katalogizálja a médiát automatikus metaadat-kinyeréssel. Dedikált olvasófelületeket biztosít, amelyek minden tartalomtípusra optimalizáltak. Ez magában foglalja a kétoldalas képregény-elrendezéseket, a jobbról balra haladó manga olvasást és a Webtoon folyamatos görgetést.
A Kavita saját VPS-en történő üzemeltetése elérhetővé teszi teljes gyűjteményét a nap 24 órájában, a hét minden napján, bármilyen eszközről, anélkül, hogy otthoni hardverének üzemidejétől függne. A többfelhasználós támogatás szerepalapú engedélyekkel lehetővé teszi a családok számára, hogy megosszanak egy könyvtárat korosztálynak megfelelő hozzáférés-vezérléssel. Az OPDS támogatás révén bármely kompatibilis olvasóalkalmazás csatlakozhat a szerveréhez.
A Kavita főbb funkciói
Univerzális formátum támogatás
Olvassa el a CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF és EPUB fájlokat automatikus formátumfelismeréssel és az egyes fájltípusokhoz optimalizált megjelenítéssel.
Specializált olvasók
A képregényekhez, mangákhoz (jobbról balra olvasva), e-könyvekhez és Webtoon görgetéshez dedikált olvasási módok automatikusan alkalmazkodnak az egyes tartalomtípusokhoz.
Többfelhasználós könyvtárak
Korlátlan számú felhasználói fiók létrehozása adminisztrátori, könyvtárosi és olvasói szerepkörökkel, valamint korhatár-ellenőrzéssel a családbarát böngészés érdekében.
Intelligens metaadatok
A Kavita+ csatlakozik a Comic Vine-hoz, az AniList-hez és más szolgáltatókhoz, hogy automatikusan gazdagítsa könyvtárát borítókkal, leírásokkal és alkotói információkkal.
OPDS és Tachiyomi támogatás
Elérheti könyvtárát bármely OPDS-kompatibilis alkalmazáson keresztül vagy a Tachiyomi kiterjesztéssel Androidon, így rugalmasan olvashat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kavita szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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