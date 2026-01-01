Telepítse a Langfuse-t egyetlen kattintással.
Open-source LLM mérnöki platform az AI alkalmazások nyomon követésére, értékelésére és fejlesztésére éles környezetben.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Langfuse
A Langfuse egy nyílt forráskódú LLM mérnöki platform, amely teljes átláthatóságot biztosít a csapatoknak az AI alkalmazásaikba. Részletes nyomkövetést rögzít minden LLM hívásról, lekérési műveletről és ügynök tevékenységről. Ezáltal egyszerűvé válik a hibák debugolása, a késleltetés mérése és a költségek megértése a teljes AI pipeline-on keresztül. Integrációkkal rendelkezik LangChain, LlamaIndex, Haystack rendszerekhez, valamint közvetlen SDK-kkal Python és TypeScript számára. A Langfuse gyakorlatilag minden AI keretrendszerrel és modell szolgáltatóval működik.
A Langfuse saját üzemeltetésével az összes alkalmazásadat – promptok, modell bemenetek, kimenetek és értékelési eredmények – az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Ez akkor lényeges, ha AI alkalmazásai érzékeny dokumentumokat, ügyféladatokat vagy saját üzleti logikát kezelnek, melyek nem hagyhatják el az Ön környezetét.
A Langfuse főbb funkciói
Elosztott nyomkövetés
Rögzítse minden LLM hívás, eszközhasználat, lekérés és ügynöklépés teljes végrehajtási fáját a hibák és a késleltetési szűk keresztmetszetek azonosításához.
Prompt kezelés
Verziózza és működjön együtt a promptokon egy helyen, szerveroldali gyorsítótárazással, hogy minimalizálja a modell késleltetését az összes üzembe helyezés során.
Értékelési folyamatok
Értékelje a válaszokat LLM-alapú bírói értékeléssel, felhasználói visszajelzésekkel vagy manuális címkézéssel a kimeneti minőség szisztematikus méréséhez és javításához.
Adatkészlet kezelés
Készítsen tesztkészleteket és teljesítményteszteket az éles környezeti adatokból, hogy érvényesítse a változtatásokat, mielőtt frissített promptokat vagy modelleket telepítene.
LLM Stúdió
Interaktívan tesztelheti és összehasonlíthatja a prompt konfigurációkat bármely támogatott modellel anélkül, hogy módosítaná az alkalmazáskódot.
Keretrendszer integrációk
Natív integrációk LangChain, LlamaIndex, Haystack és 100+ LLM-mel a LiteLLM-en keresztül, beépíthető műszerezéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Langfuse szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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