A Langfuse egy nyílt forráskódú LLM mérnöki platform, amely teljes átláthatóságot biztosít a csapatoknak az AI alkalmazásaikba. Részletes nyomkövetést rögzít minden LLM hívásról, lekérési műveletről és ügynök tevékenységről. Ezáltal egyszerűvé válik a hibák debugolása, a késleltetés mérése és a költségek megértése a teljes AI pipeline-on keresztül. Integrációkkal rendelkezik LangChain, LlamaIndex, Haystack rendszerekhez, valamint közvetlen SDK-kkal Python és TypeScript számára. A Langfuse gyakorlatilag minden AI keretrendszerrel és modell szolgáltatóval működik.

A Langfuse saját üzemeltetésével az összes alkalmazásadat – promptok, modell bemenetek, kimenetek és értékelési eredmények – az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Ez akkor lényeges, ha AI alkalmazásai érzékeny dokumentumokat, ügyféladatokat vagy saját üzleti logikát kezelnek, melyek nem hagyhatják el az Ön környezetét.