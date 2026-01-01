A Wizarr egy saját üzemeltetésű meghívó- és felhasználókezelő rendszer Plex, Jellyfin és Emby médiaszerverekhez. Biztonságos, megosztható meghívólinkeket generál konfigurálható lejárati dátumokkal, könyvtári hozzáférési korlátozásokkal és fiók időtartam-limitekkel. Ezután végigvezeti az új felhasználókat egy irányított bevezetési folyamaton a gyors csatlakozás érdekében.

A Wizarr saját üzemeltetése a médiaszerver mellett részletes ellenőrzést tesz lehetővé. Szabályozhatja, hogy ki és mennyi ideig férhet hozzá. Ehhez nem kell manuálisan kezelnie a felhasználói fiókokat az egyes médiaszerverek adminisztrációs paneljén. A meghívók nyomon követése, a munkamenet-kezelés és a tömeges tagkezelő eszközök bármilyen méretű megosztott médiakönyvtár adminisztrációját praktikussá teszik.