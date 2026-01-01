Telepítse a Wizarrt egy kattintásos telepítéssel.
Meghívó és felhasználókezelő rendszer Plex, Jellyfin és Emby számára, irányított bevezetéssel és hozzáférés-szabályozással.
Válasszon VPS csomagot a Wizarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wizarr
A Wizarr egy saját üzemeltetésű meghívó- és felhasználókezelő rendszer Plex, Jellyfin és Emby médiaszerverekhez. Biztonságos, megosztható meghívólinkeket generál konfigurálható lejárati dátumokkal, könyvtári hozzáférési korlátozásokkal és fiók időtartam-limitekkel. Ezután végigvezeti az új felhasználókat egy irányított bevezetési folyamaton a gyors csatlakozás érdekében.
A Wizarr saját üzemeltetése a médiaszerver mellett részletes ellenőrzést tesz lehetővé. Szabályozhatja, hogy ki és mennyi ideig férhet hozzá. Ehhez nem kell manuálisan kezelnie a felhasználói fiókokat az egyes médiaszerverek adminisztrációs paneljén. A meghívók nyomon követése, a munkamenet-kezelés és a tömeges tagkezelő eszközök bármilyen méretű megosztott médiakönyvtár adminisztrációját praktikussá teszik.
A Wizarr főbb funkciói
Meghívó linkek
Generáljon egyedi meghívó URL-eket lejárati dátumokkal és használati korlátokkal, hogy ellenőrzött hozzáférést biztosítson médiakiszolgálójához.
Könyvtári korlátozások
Korlátozza a meghívott felhasználókat bizonyos könyvtárakra, hogy a vendégek csak az általuk kifejezetten megosztott tartalomhoz férjenek hozzá.
Irányított felhasználói bevezetés
Az új meghívottak egy lépésről lépésre beállítási útmutatót követnek, amely végigvezeti őket a fiók létrehozásának és a médiaalkalmazásuk csatlakoztatásának lépésein.
Többszerveres támogatás
Kezelje a felhasználókat a Plex, a Jellyfin és az Emby szerverek között egyetlen Wizarr vezérlőpultról.
Meghívókövetés
Kövesse nyomon, hogy mely meghívókat ki használta fel és mikor, hogy taglistája pontos és naprakész legyen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wizarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.