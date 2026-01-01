Telepítse az Open Archivert egyetlen kattintással.
Megfelelőségi szintű nyílt forráskódú e-mail archiválás Gmailhez, Microsoft 365-höz, IMAP-hez és PST importokhoz, teljes szöveges kereséssel.
Válasszon VPS csomagot a Open Archiver szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open Archiver
Az Open Archiver egy saját üzemeltetésű, megfelelőségi szintű e-mail archiváló platform. A platform üzeneteket fogad a Gmailről, a Microsoft 365-ről, általános IMAP szerverekről és tömeges PST vagy MBOX fájlokból. Ezeket egy manipulációbiztos helyi archívumba menti. Az e-mailek szabványos .eml formátumban tárolódnak, deduplikálva, nyugalmi állapotban titkosítva, és a Meilisearch indexeli őket. Az Apache Tika elemzi a mellékleteket, így a PDF-ekben, Word dokumentumokban és táblázatokban lévő minden szó azonnal kereshetővé válik.
Az Open Archiver saját üzemeltetése minden üzenetet, mellékletet és hozzáférési naplót a saját infrastruktúráján tart. Ezáltal továbbra is megfelel a megőrzési, jogi zárolási és auditálási követelményeknek, amelyektől a szabályozott iparágak függenek. A fájl hash-ek észlelik a manipulációt. A megőrzési szabályzatok automatizálják az életciklus-kezelést. Egy megváltoztathatatlan auditnapló rögzít minden hozzáférést.
A Open Archiver főbb funkciói
Univerzális e-mail befogadás
Csatlakozzon a Gmailhez, a Microsoft 365-höz, általános IMAP postafiókokhoz, PST archívumokhoz, MBOX fájlokhoz vagy tömörített .eml exportokhoz egyszeri migrációkhoz és folyamatos valós idejű szinkronizáláshoz.
Mellékletekben keresés
A Meilisearch indexeli az összes e-mail törzset. Az Apache Tika szöveget nyer ki PDF, DOCX, XLSX és egyéb mellékletekből, így a keresések a dokumentumok tartalmában is érvényesülnek.
Hamisításbiztos tárolás
Minden archivált e-mailt és mellékletet betöltéskor hash-elnek, nyugalmi állapotban titkosítanak és egy integritási jelentéssel ellenőriznek, így bármilyen módosítást azonnal észlelnek.
Megőrzés és ellenőrzési nyomvonal
A részletes adatmegőrzési szabályzatok automatizálják az életciklus-kezelést, miközben egy megváltoztathatatlan auditnapló rögzíti, hogy ki, mikor és mely üzenetekhez fért hozzá a megfelelőségi jelentésekhez.
Moduláris tárhely
Tárolja az archivált e-maileket a helyi VPS fájlrendszeren vagy bármilyen S3-kompatibilis objektumtároló háttérrendszeren, például AWS S3 vagy MinIO, a telepítés módosítása nélkül.
Szál rekonstrukció
A beszélgetés-felderítés csoportosítja a válaszokat és továbbításokat teljes beszélgetésszálakká, így a nyomozók egy nézetben áttekinthetik bármely üzenet teljes kontextusát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Archiver szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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