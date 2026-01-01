Az Open Archiver egy saját üzemeltetésű, megfelelőségi szintű e-mail archiváló platform. A platform üzeneteket fogad a Gmailről, a Microsoft 365-ről, általános IMAP szerverekről és tömeges PST vagy MBOX fájlokból. Ezeket egy manipulációbiztos helyi archívumba menti. Az e-mailek szabványos .eml formátumban tárolódnak, deduplikálva, nyugalmi állapotban titkosítva, és a Meilisearch indexeli őket. Az Apache Tika elemzi a mellékleteket, így a PDF-ekben, Word dokumentumokban és táblázatokban lévő minden szó azonnal kereshetővé válik.

Az Open Archiver saját üzemeltetése minden üzenetet, mellékletet és hozzáférési naplót a saját infrastruktúráján tart. Ezáltal továbbra is megfelel a megőrzési, jogi zárolási és auditálási követelményeknek, amelyektől a szabályozott iparágak függenek. A fájl hash-ek észlelik a manipulációt. A megőrzési szabályzatok automatizálják az életciklus-kezelést. Egy megváltoztathatatlan auditnapló rögzít minden hozzáférést.