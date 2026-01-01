A TrailBase egy szub-milliszekundumos, egyetlen futtatható fájlból álló Firebase alternatíva, amely Rust, SQLite és Wasmtime alapokon épül. Egyetlen bináris fájlba csomagol típusbiztos REST és valós idejű API-kat, valamint JWT-alapú hitelesítést OAuth2 szolgáltatókkal. Beépített WebAssembly futtatókörnyezetet tartalmaz egyedi szerverlogikához, és egy kifinomult adminisztrációs felületet. Így egy teljes backend egyetlen folyamatként működik, külső adatbázis nélkül.

A TrailBase saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a felhasználói rekordok, alkalmazásadatok és hitelesítési tokenek felett. Megszünteti a kérésenkénti BaaS árazást, és kiszámítható késleltetést biztosít a helyi SQLite tárolásnak köszönhetően. A TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin és C# kliens SDK-k megkönnyítik a webes és mobilalkalmazásokkal való integrációt.