Telepítse a TrailBase-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú Firebase alternatíva típusbiztos API-kkal, valós idejű előfizetésekkel, hitelesítéssel és adminisztrációs felhasználói felülettel egyetlen futtatható fájlban.
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Erre jó a TrailBase
A TrailBase egy szub-milliszekundumos, egyetlen futtatható fájlból álló Firebase alternatíva, amely Rust, SQLite és Wasmtime alapokon épül. Egyetlen bináris fájlba csomagol típusbiztos REST és valós idejű API-kat, valamint JWT-alapú hitelesítést OAuth2 szolgáltatókkal. Beépített WebAssembly futtatókörnyezetet tartalmaz egyedi szerverlogikához, és egy kifinomult adminisztrációs felületet. Így egy teljes backend egyetlen folyamatként működik, külső adatbázis nélkül.
A TrailBase saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a felhasználói rekordok, alkalmazásadatok és hitelesítési tokenek felett. Megszünteti a kérésenkénti BaaS árazást, és kiszámítható késleltetést biztosít a helyi SQLite tárolásnak köszönhetően. A TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin és C# kliens SDK-k megkönnyítik a webes és mobilalkalmazásokkal való integrációt.
A TrailBase főbb funkciói
Típusbiztos API-k
Gyűjteményeket definiálhat az adminisztrációs felületen, és a TrailBase automatikusan típusbiztos REST végpontokat generál JSON sémával, kiküszöbölve a törékeny, kézzel írt CRUD kódot.
Valós idejű előfizetések
A push-alapú valós idejű API-k lehetővé teszik az ügyfeleknek, hogy feliratkozzanak a rekordváltozásokra, és szinkronban maradjanak lekérdezés nélkül. Ez ideális az együttműködési és élőben frissülő alkalmazásokhoz.
WebAssembly futtatókörnyezet
Futtasson egyedi szerveroldali logikát, JavaScript, Rust vagy Go nyelven írt, homokozóba zárt WASM komponensekként, anélkül, hogy újra kellene építeni vagy újra kellene indítani a szervert.
Beépített hitelesítés
E-mail/jelszó alapú regisztráció, valamint az OAuth2 szolgáltatók, mint például a Google és a Discord, azonnal működnek JWT és frissítő tokenek használatával — nincs szükség külön identitásszolgáltatásra.
Adminisztrációs irányítópult
Egy beépített webes UI segítségével kezelheti a táblákat, böngészheti a rekordokat, konfigurálhatja a hitelesítést és ellenőrizheti a naplókat SQL vagy REST hívások kézi írása nélkül.
Egyetlen bináris SQLite-on
Minden egyetlen Rust futtatható fájlból fut, amelyet SQLite támogat, így a telepítések egyszerűek maradnak, és a lekérdezések gyorsak maradnak külön adatbázis-szerver nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TrailBase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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