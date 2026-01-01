Telepítse a WBO-t egykattintásos telepítéssel.
Valós idejű együttműködő tábla csapat-ötleteléshez, távoli megbeszélésekhez és vizuális tervezéshez egy megosztott vásznon.
Válasszon VPS csomagot a WBO szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WBO
A WBO (Whiteboard Online) egy saját üzemeltetésű, valós idejű, együttműködő rajztábla. Ez lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre rajzoljon, írjon és jegyzeteljen egy megosztott, végtelen vásznon. Támogatja a szabadkézi rajzolást, geometriai alakzatokat, szöveg- és képbeillesztést. Azonnali szinkronizálással működik az összes csatlakoztatott résztvevő között.
A WBO saját üzemeltetése egy VPS-en privát rajztáblát biztosít a csapatoknak. Ez aktív marad a munkamenetek között, anélkül, hogy a tartalmat harmadik fél szolgáltatásainak tenné ki. A tartós vászon stabil URL-en keresztül hozzáférhető marad a folyamatban lévő projektekhez. Ez ideális távoli sprint tervezéshez, oktatáshoz, műszaki diagramokhoz és kreatív ötletbörzékhez.
A WBO főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több felhasználó rajzol és jegyzetel ugyanazon a vásznon egyidejűleg, azonnali szinkronizálással és frissítés nélkül.
Állandó vászon
A tábla tartalma automatikusan mentődik, és ugyanazon az URL-en érhető el, amikor a résztvevők újra csatlakoznak.
Rajzeszközök
A szabadkézi rajz, a geometriai alakzatok, a szöveges címkék és a képfeltöltés lefedik a digitális tábla felhasználási eseteinek teljes skáláját.
Nincs szükség fiókra
Bárki, aki rendelkezik a tábla URL-jével, azonnal csatlakozhat és hozzájárulhat regisztrációs vagy bejelentkezési akadályok nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WBO szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.