A WBO (Whiteboard Online) egy saját üzemeltetésű, valós idejű, együttműködő rajztábla. Ez lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre rajzoljon, írjon és jegyzeteljen egy megosztott, végtelen vásznon. Támogatja a szabadkézi rajzolást, geometriai alakzatokat, szöveg- és képbeillesztést. Azonnali szinkronizálással működik az összes csatlakoztatott résztvevő között.

A WBO saját üzemeltetése egy VPS-en privát rajztáblát biztosít a csapatoknak. Ez aktív marad a munkamenetek között, anélkül, hogy a tartalmat harmadik fél szolgáltatásainak tenné ki. A tartós vászon stabil URL-en keresztül hozzáférhető marad a folyamatban lévő projektekhez. Ez ideális távoli sprint tervezéshez, oktatáshoz, műszaki diagramokhoz és kreatív ötletbörzékhez.