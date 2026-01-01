Telepítse az OCS Inventory NG-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú IT eszközkezelő szerver, amely nyomon követi a hardvert, a szoftvert és csomagokat telepít a flottáján.
Válasszon VPS csomagot a OCS Inventory NG szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OCS Inventory NG
Az OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) egy ingyenes, nyílt forráskódú eszközkezelő és szoftvertelepítő megoldás, amelyet 2001 óta fejlesztenek. A Windows, Linux, macOS, Android és IBM AIX végpontokra telepített könnyű ügynökök részletes hardver- és szoftverleltárakat jelentenek egy központi szervernek. Az SNMP-vizsgálatok és az IP-felderítés kiterjeszti a láthatóságot a nyomtatókra, kapcsolókra, útválasztókra és más ügynök nélküli eszközökre.
Az OCS Inventory saját VPS-en való üzemeltetése minden eszköz ujjlenyomatát, licencrekordját és telepített csomagját az Ön ellenőrzése alatt tartja. A mellékelt webkonzol, MySQL adatbázis és REST API ugyanazok az összetevők, amelyeket a több mint 100 000 eszközt kezelő vállalatok is használnak. Nincsenek eszközönkénti díjak és nincs harmadik féltől származó SaaS-függőség.
A OCS Inventory NG főbb funkciói
Hardver és szoftver leltár
Könnyített ügynökök részletes CPU, memória, tárhely, periféria és telepített szoftverek adatait gyűjtik Windows, Linux, macOS, Android és AIX végpontokról.
Csomagtelepítés
Szkriptek, telepítők és konfigurációs csomagok küldése ügynököknek HTTPS-en keresztül, sávszélesség-szabályozással, amely 100 000-nél több eszközből álló flottákra skálázható.
SNMP és hálózatfelderítés
Alhálózatok szkennelése és SNMP eszközök lekérdezése a nyomtatók, kapcsolók, útválasztók és egyéb berendezések leltározásához, amelyek nem tudnak ügynököt futtatni.
Licenc megfelelőségi jelentések
Kövesse nyomon a telepített alkalmazásokat a teljes rendszerén, és készítsen szoftverhasználati jelentéseket a licencfelhasználás és a megújítások ellenőrzéséhez.
REST API és integrációk
Beépített REST API és GLPI szinkronizációs bővítmény táplálja az eszközadatokat hibajegykezelő rendszerekbe, CMDB-kbe és biztonsági eszközökbe.
Webkonzol RBAC-vel
Böngészőalapú konzol szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, LDAP és CAS hitelesítéssel, valamint testreszabható irányítópultokkal operátorok és auditorok számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OCS Inventory NG szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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