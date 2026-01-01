Az OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) egy ingyenes, nyílt forráskódú eszközkezelő és szoftvertelepítő megoldás, amelyet 2001 óta fejlesztenek. A Windows, Linux, macOS, Android és IBM AIX végpontokra telepített könnyű ügynökök részletes hardver- és szoftverleltárakat jelentenek egy központi szervernek. Az SNMP-vizsgálatok és az IP-felderítés kiterjeszti a láthatóságot a nyomtatókra, kapcsolókra, útválasztókra és más ügynök nélküli eszközökre.

Az OCS Inventory saját VPS-en való üzemeltetése minden eszköz ujjlenyomatát, licencrekordját és telepített csomagját az Ön ellenőrzése alatt tartja. A mellékelt webkonzol, MySQL adatbázis és REST API ugyanazok az összetevők, amelyeket a több mint 100 000 eszközt kezelő vállalatok is használnak. Nincsenek eszközönkénti díjak és nincs harmadik féltől származó SaaS-függőség.