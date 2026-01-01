Akár 69% kedvezmény a OCS Inventory NG szolgáltatásra

Telepítse az OCS Inventory NG-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú IT eszközkezelő szerver, amely nyomon követi a hardvert, a szoftvert és csomagokat telepít a flottáján.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az OCS Inventory NG-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a OCS Inventory NG szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a OCS Inventory NG

Az OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) egy ingyenes, nyílt forráskódú eszközkezelő és szoftvertelepítő megoldás, amelyet 2001 óta fejlesztenek. A Windows, Linux, macOS, Android és IBM AIX végpontokra telepített könnyű ügynökök részletes hardver- és szoftverleltárakat jelentenek egy központi szervernek. Az SNMP-vizsgálatok és az IP-felderítés kiterjeszti a láthatóságot a nyomtatókra, kapcsolókra, útválasztókra és más ügynök nélküli eszközökre.

Az OCS Inventory saját VPS-en való üzemeltetése minden eszköz ujjlenyomatát, licencrekordját és telepített csomagját az Ön ellenőrzése alatt tartja. A mellékelt webkonzol, MySQL adatbázis és REST API ugyanazok az összetevők, amelyeket a több mint 100 000 eszközt kezelő vállalatok is használnak. Nincsenek eszközönkénti díjak és nincs harmadik féltől származó SaaS-függőség.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A OCS Inventory NG főbb funkciói

Hardver és szoftver leltár

Könnyített ügynökök részletes CPU, memória, tárhely, periféria és telepített szoftverek adatait gyűjtik Windows, Linux, macOS, Android és AIX végpontokról.

Csomagtelepítés

Szkriptek, telepítők és konfigurációs csomagok küldése ügynököknek HTTPS-en keresztül, sávszélesség-szabályozással, amely 100 000-nél több eszközből álló flottákra skálázható.

SNMP és hálózatfelderítés

Alhálózatok szkennelése és SNMP eszközök lekérdezése a nyomtatók, kapcsolók, útválasztók és egyéb berendezések leltározásához, amelyek nem tudnak ügynököt futtatni.

Licenc megfelelőségi jelentések

Kövesse nyomon a telepített alkalmazásokat a teljes rendszerén, és készítsen szoftverhasználati jelentéseket a licencfelhasználás és a megújítások ellenőrzéséhez.

REST API és integrációk

Beépített REST API és GLPI szinkronizációs bővítmény táplálja az eszközadatokat hibajegykezelő rendszerekbe, CMDB-kbe és biztonsági eszközökbe.

Webkonzol RBAC-vel

Böngészőalapú konzol szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, LDAP és CAS hitelesítéssel, valamint testreszabható irányítópultokkal operátorok és auditorok számára.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OCS Inventory NG szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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