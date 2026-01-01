Telepítse a Rybbitet egykattintásos telepítéssel.
Modern nyílt forráskódú webanalitikai platform, amely nyomon követi a látogatók viselkedését sütik, követőkódok vagy invazív adatgyűjtés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Rybbit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Rybbit
A Rybbit egy adatvédelem-központú webanalitikai platform, amely a Google Analytics modern alternatívájaként készült. Oldalmegtekintéseket, munkameneteket, visszafordulási arányokat, hivatkozásokat, földrajzi adatokat és munkamenet-visszajátszásokat biztosít. Mindezt sütik vagy webhelyek közötti követés használata nélkül teszi, így a GDPR-megfelelőség beépített tulajdonság, nem pedig utólagos gondolat.
A ClickHouse nagy teljesítményű eseménytárolására és a PostgreSQL alkalmazásadatokra épülve a Rybbit nagy eseményvolumeneket kezel gyors műszerfal-lekérdezésekkel. Az önálló üzemeltetés megszünteti a webhelyenkénti díjakat és az adattárolási korlátokat, teljes tulajdonjogot biztosítva a látogatói adatok felett az összes tulajdonában lévő webhelyen.
A Rybbit főbb funkciói
Süti-mentes követés
Nyomon követi a látogatókat sütik vagy ujjlenyomat-azonosítás nélkül, megszüntetve a hozzájárulási bannerek szükségességét, miközben megfelel a GDPR és CCPA előírásainak.
Munkamenet-visszajátszások
Rögzíti és visszajátssza a felhasználói munkameneteket, hogy pontosan megértse, hogyan navigálnak a látogatók az oldalán, és hol szakítják meg a böngészést.
Egyéni eseménykövetés
Rögzítsen minden felhasználói interakciót egyedi eseményekkel és JSON tulajdonságokkal a részletes tölcsérelemzéshez és konverzióoptimalizáláshoz.
Valós idejű irányítópult
Tekintse meg az élő látogatószámokat, az aktív oldalakat és az azonnali mérőszám-frissítéseket, így nyomon követheti a forgalmi csúcsokat, ahogy azok bekövetkeznek.
Többoldalas támogatás
Analitikák kezelése több weboldalhoz egyetlen irányítópultról, szervezeti szintű hozzáférés-szabályozással a csapatok számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rybbit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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