A Rybbit egy adatvédelem-központú webanalitikai platform, amely a Google Analytics modern alternatívájaként készült. Oldalmegtekintéseket, munkameneteket, visszafordulási arányokat, hivatkozásokat, földrajzi adatokat és munkamenet-visszajátszásokat biztosít. Mindezt sütik vagy webhelyek közötti követés használata nélkül teszi, így a GDPR-megfelelőség beépített tulajdonság, nem pedig utólagos gondolat.

A ClickHouse nagy teljesítményű eseménytárolására és a PostgreSQL alkalmazásadatokra épülve a Rybbit nagy eseményvolumeneket kezel gyors műszerfal-lekérdezésekkel. Az önálló üzemeltetés megszünteti a webhelyenkénti díjakat és az adattárolási korlátokat, teljes tulajdonjogot biztosítva a látogatói adatok felett az összes tulajdonában lévő webhelyen.