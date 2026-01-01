A Mongo Express egy könnyű, nyílt forráskódú webes UI a MongoDB-hez, Node.js és Bootstrap 5 segítségével készült. Lehetővé teszi, hogy csatlakozzon egy MongoDB példányhoz. Azonnal elkezdheti az adatbázisok böngészését, a gyűjtemények felfedezését, a dokumentumok szerkesztését és a lekérdezések futtatását. Ehhez nincs szükség helyi adatbázis kliensre, mindez egy böngészőfülről elérhető. Az interfész teljes CRUD műveleteket kezel az adatbázisokon, gyűjteményeken és egyedi dokumentumokon keresztül. Támogatja a BSON adattípusok teljes skáláját, így a dokumentumok pontosan jelennek meg és szerkeszthetők.

A Mongo Express saját tárhelyen való futtatása a MongoDB adatbázissal együtt egy VPS-en mindkét szolgáltatást ugyanazon a privát hálózaton tartja. Így az adatbázis portja soha nem kerül ki az internetre, miközben az admin UI HTTPS-en keresztül, Traefik segítségével hozzáférhető marad.