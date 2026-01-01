Telepítse a Mongo Express-t egyetlen kattintással.
Web alapú adminisztrációs felület a MongoDB-hez, amely lehetővé teszi az adatbázisok böngészését, szerkesztését és kezelését böngészőn keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Mongo Express szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mongo Express
A Mongo Express egy könnyű, nyílt forráskódú webes UI a MongoDB-hez, Node.js és Bootstrap 5 segítségével készült. Lehetővé teszi, hogy csatlakozzon egy MongoDB példányhoz. Azonnal elkezdheti az adatbázisok böngészését, a gyűjtemények felfedezését, a dokumentumok szerkesztését és a lekérdezések futtatását. Ehhez nincs szükség helyi adatbázis kliensre, mindez egy böngészőfülről elérhető. Az interfész teljes CRUD műveleteket kezel az adatbázisokon, gyűjteményeken és egyedi dokumentumokon keresztül. Támogatja a BSON adattípusok teljes skáláját, így a dokumentumok pontosan jelennek meg és szerkeszthetők.
A Mongo Express saját tárhelyen való futtatása a MongoDB adatbázissal együtt egy VPS-en mindkét szolgáltatást ugyanazon a privát hálózaton tartja. Így az adatbázis portja soha nem kerül ki az internetre, miközben az admin UI HTTPS-en keresztül, Traefik segítségével hozzáférhető marad.
A Mongo Express főbb funkciói
Teljes CRUD műveletek
Létrehozhat, olvashat, frissíthet és törölhet adatbázisokat, gyűjteményeket és dokumentumokat egy tiszta böngészőfelületen keresztül, anélkül, hogy bármilyen shell parancsot írna.
Beágyazott dokumentumszerkesztő
Dokumentumok szerkesztése közvetlenül a UI-ban, teljes BSON típus támogatással, így az olyan értékek, mint az ObjectId, Date és NumberLong, helyesen kezelhetők.
Gyűjtemény importálása és exportálása
Gyűjteményadatok importálása és exportálása JSON formátumban migrációkhoz, biztonsági mentésekhez vagy adathalmaz-pillanatképek megosztásához környezetek között.
Indexek kezelése
Indexek megtekintése, létrehozása és eldobása bármely gyűjteményen a lekérdezési teljesítmény megértéséhez és optimalizálásához anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.
GridFS fájlkezelés
Közvetlenül a felhasználói felületen keresztül böngészheti és kezelheti a MongoDB GridFS gyűjtőkben tárolt nagy fájlokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mongo Express szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.