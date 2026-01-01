Telepítse a TubeSync-et egykattintásos telepítéssel.
Automatikusan szinkronizálja és töltse le a YouTube csatornákat és lejátszási listákat a VPS-ére, mint egy PVR az online videókhoz.
Válasszon VPS csomagot a TubeSync szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TubeSync
A TubeSync egy önhostolt, PVR-stílusú eszköz YouTube-hoz. Figyeli a csatornákat és lejátszási listákat, automatikusan letöltve az újonnan publikált videókat. Úgy működik, mint egy DVR az online tartalmakhoz, kézi beavatkozás nélkül naprakészen tartva a médiatárát.
A TubeSync VPS-en való önhostolása azt jelenti, hogy a letöltések folyamatosan futnak a háttérben, miközben eszközei ki vannak kapcsolva. Integrálható a Plex és Jellyfin médiaszerverekkel. Automatikusan kezeli a metaadatokat és bélyegképeket. Támogatja a kulcsszavas szűrést és minőségi korlátokat a tárhely megtakarítása érdekében.
A TubeSync főbb funkciói
Automatikus csatorna szinkronizálás
Figyelje a YouTube-csatornákat és lejátszási listákat, és töltse le automatikusan az új videókat, amint megjelennek.
Plex & Jellyfin integráció
A letöltött videók megfelelő metaadatokkal és bélyegképekkel vannak rendszerezve a zökkenőmentes importáláshoz Plex vagy Jellyfin könyvtárakba.
Minőségellenőrzés
Állítsa be a maximális felbontási határértékeket és formátumbeállításokat a videó minőségének és a rendelkezésre álló tárhelynek az egyensúlyozásához.
Kulcsszószűrés
Szűrje a letöltendő videókat címkulcsszavak alapján, kizárva az érdeklődési körének nem megfelelő tartalmakat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TubeSync szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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