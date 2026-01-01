A TubeSync egy önhostolt, PVR-stílusú eszköz YouTube-hoz. Figyeli a csatornákat és lejátszási listákat, automatikusan letöltve az újonnan publikált videókat. Úgy működik, mint egy DVR az online tartalmakhoz, kézi beavatkozás nélkül naprakészen tartva a médiatárát.

A TubeSync VPS-en való önhostolása azt jelenti, hogy a letöltések folyamatosan futnak a háttérben, miközben eszközei ki vannak kapcsolva. Integrálható a Plex és Jellyfin médiaszerverekkel. Automatikusan kezeli a metaadatokat és bélyegképeket. Támogatja a kulcsszavas szűrést és minőségi korlátokat a tárhely megtakarítása érdekében.