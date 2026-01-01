A WebTop egy teljes Linux asztali környezetet biztosít. Ez bármely böngészőből elérhető KasmVNC streamingen keresztül. A LinuxServer.io fejlesztette. Olyan asztali környezeteket kínál, mint a KDE és az XFCE. Ezek állandó otthoni könyvtár tárolással, integrált fájlkezeléssel, valamint audio és videó átengedéssel rendelkeznek. A megosztott memória konfiguráció sima grafikus teljesítményt biztosít.

A WebTop saját üzemeltetése egy VPS-en biztonságos távoli asztalt biztosít. Ez VPN vagy RDP kliens szoftver nélkül is elérhető. Ideális grafikus Linux alkalmazások futtatására korlátozott környezetekből. Konzisztens fejlesztői vagy produktivitási munkaterületet biztosít. Ez bármely böngészővel rendelkező eszközről elérhető.