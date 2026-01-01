Telepítse a WebTopot egykattintásos telepítéssel.
Teljes Linux asztali környezet a böngészőjében, tartós munkamenetekkel, fájlkezeléssel és audio/videó támogatással.
Válasszon VPS csomagot a WebTop szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WebTop
A WebTop egy teljes Linux asztali környezetet biztosít. Ez bármely böngészőből elérhető KasmVNC streamingen keresztül. A LinuxServer.io fejlesztette. Olyan asztali környezeteket kínál, mint a KDE és az XFCE. Ezek állandó otthoni könyvtár tárolással, integrált fájlkezeléssel, valamint audio és videó átengedéssel rendelkeznek. A megosztott memória konfiguráció sima grafikus teljesítményt biztosít.
A WebTop saját üzemeltetése egy VPS-en biztonságos távoli asztalt biztosít. Ez VPN vagy RDP kliens szoftver nélkül is elérhető. Ideális grafikus Linux alkalmazások futtatására korlátozott környezetekből. Konzisztens fejlesztői vagy produktivitási munkaterületet biztosít. Ez bármely böngészővel rendelkező eszközről elérhető.
A WebTop főbb funkciói
Böngészőalapú asztali környezet
Teljes Linux asztalhoz férhet hozzá bármely böngészőből, VPN, RDP vagy távoli asztali kliensszoftver telepítése nélkül.
Több asztali környezet
Válasszon a KDE, XFCE, MATE és egyéb asztali környezetek közül, munkafolyamatától és erőforrás-igényeitől függően.
Állandó tárolás
A kezdőkönyvtár és az alkalmazásadatok megmaradnak a munkamenetek között, így a fájlok és a konfigurációk érintetlenek maradnak az újracsatlakozások során.
Audió és videó támogatás
A multimédia átengedés lehetővé teszi hang és videó lejátszását a konténerizált asztali környezeten belül.
Biztonságos távoli hozzáférés
Az asztal elérése HTTPS-en keresztül, Traefik-en keresztül, anélkül, hogy az RDP vagy VNC portokat közvetlenül elérhetővé tenné az internetre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WebTop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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