A Databasus egy saját üzemeltetésű adatbázis biztonsági mentés kezelő eszköz, amely egyetlen webes felület alatt központosítja a PostgreSQL, MySQL és MongoDB automatizált biztonsági mentéseit. Kezeli a teljes biztonsági mentési életciklust: az ütemezést, a végrehajtást, a tömörítést, a megőrzési rotációt és az állapotfigyelést. Ehhez nincs szükség külön szkriptekre az egyes adatbázistípusokhoz.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Databasust, a biztonsági mentések közvetlenül a saját infrastruktúráján tárolódnak. Ez megszünteti a gigabájtonkénti felhőtárhely díjakat és az érzékeny adatokat az Ön ellenőrzése alatt tartja. A webes irányítópult átlátható betekintést nyújt a biztonsági mentések sikerességi arányába, a tárhelyhasználatba és a feladatok előzményeibe. A dedikált VPS erőforrások biztosítják, hogy a biztonsági mentési feladatok a termelési adatbázis teljesítményének befolyásolása nélkül fussanak.