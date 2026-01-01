Telepítse a Databasust egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű adatbázis mentéskezelő a PostgreSQL, MySQL és MongoDB mentések automatizálásához és felügyeletéhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Databasus
A Databasus egy saját üzemeltetésű adatbázis biztonsági mentés kezelő eszköz, amely egyetlen webes felület alatt központosítja a PostgreSQL, MySQL és MongoDB automatizált biztonsági mentéseit. Kezeli a teljes biztonsági mentési életciklust: az ütemezést, a végrehajtást, a tömörítést, a megőrzési rotációt és az állapotfigyelést. Ehhez nincs szükség külön szkriptekre az egyes adatbázistípusokhoz.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Databasust, a biztonsági mentések közvetlenül a saját infrastruktúráján tárolódnak. Ez megszünteti a gigabájtonkénti felhőtárhely díjakat és az érzékeny adatokat az Ön ellenőrzése alatt tartja. A webes irányítópult átlátható betekintést nyújt a biztonsági mentések sikerességi arányába, a tárhelyhasználatba és a feladatok előzményeibe. A dedikált VPS erőforrások biztosítják, hogy a biztonsági mentési feladatok a termelési adatbázis teljesítményének befolyásolása nélkül fussanak.
A Databasus főbb funkciói
Több adatbázis támogatás
Egységes felületről készít biztonsági másolatot PostgreSQL, MySQL és MongoDB adatbázisokról, kiváltva ezzel az adatbázismotoronkénti különálló biztonsági mentési szkriptek kezelésének szükségességét.
Automatizált időpontfoglalás
Konfigurálja a mentési időközöket és a megőrzési szabályzatokat, úgy, hogy a napi, heti és havi mentések automatikusan rotálódjanak kézi beavatkozás nélkül.
Web-alapú irányítópult
Figyelje a biztonsági mentések állapotát, a tárhelyhasználatot és a feladatelőzményeket egy központosított felületről, riasztásokkal a figyelmet igénylő hibákról.
Biztonsági mentés ellenőrzése
Minden biztonsági mentés után integritásellenőrzéseket futtat, hogy megerősítse, a biztonsági mentés érvényes és használható, mielőtt beleszámítana a megőrzési szabályzatába.
Időponthoz kötött helyreállítás
Adatbázisok visszaállítása egy adott biztonsági mentési pillanatfelvételre, lehetővé téve a katasztrófa utáni helyreállítást és az éles adatok biztonságos tesztelését átmeneti környezetekben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Databasus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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