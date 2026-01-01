Akár 69% kedvezmény a Flarum szolgáltatásra

Telepítse a Flarumot egyetlen kattintással.

Modern, elegáns nyílt forráskódú fórumszoftver elkötelezett és virágzó online közösségek építéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Flarumot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Flarum szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Flarum

A Flarum egy következő generációs fórumplatform, amely újragondolja az online beszélgetéseket a modern web számára. Mobilközpontú megközelítéssel készült, elegáns, gyors és intuitív élményt nyújt, amely ösztönzi az értelmes beszélgetéseket. A hagyományos, elavult és nehézkes fórumszoftverekkel ellentétben a Flarum valós idejű frissítéseket, végtelen görgetést és hatékony bővítményrendszert egyesít. Ezt egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületen kínálja.

A Flarum saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a közösségi adatok felett. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és szabadon telepíthető bármelyik a több mint 200 közösségi bővítmény közül. A MySQL kezeli az adattárolást, és több mint 41 fordítási csomag áll rendelkezésre. Így a Flarum a niche hobbi csoportoktól a nagy professzionális közösségekig skálázható.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Flarum főbb funkciói

Mobilközpontú tervezés

Reszponzív felület, amelyet mobil eszközökre terveztek, zökkenőmentes élményt biztosítva bármilyen képernyőméreten.

Gazdag kiterjesztési ökoszisztéma

Több mint 200 közösségi bővítmény lehetővé teszi, hogy közösségi bejelentkezést, előfizetéseket, szavazásokat és még sok mást adjon hozzá anélkül, hogy az alapvető kódot módosítaná.

Valós idejű frissítések

A beszélgetések élőben frissülnek oldalfrissítések nélkül, gyorssá és vonzóvá téve a beszélgetéseket az aktív közösségek számára.

Címkealapú szervezés

A rugalmas címkerendszer lehetővé teszi a beszélgetések kategorizálását, és a felhasználók csak az őket érdeklő témákat követhetik.

Erőteljes moderálás

A beépített jelölési, felfüggesztési és felhasználókezelési eszközök precíz irányítást biztosítanak a moderátoroknak a közösség egészsége felett.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Flarum szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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