A Flarum egy következő generációs fórumplatform, amely újragondolja az online beszélgetéseket a modern web számára. Mobilközpontú megközelítéssel készült, elegáns, gyors és intuitív élményt nyújt, amely ösztönzi az értelmes beszélgetéseket. A hagyományos, elavult és nehézkes fórumszoftverekkel ellentétben a Flarum valós idejű frissítéseket, végtelen görgetést és hatékony bővítményrendszert egyesít. Ezt egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületen kínálja.

A Flarum saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a közösségi adatok felett. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és szabadon telepíthető bármelyik a több mint 200 közösségi bővítmény közül. A MySQL kezeli az adattárolást, és több mint 41 fordítási csomag áll rendelkezésre. Így a Flarum a niche hobbi csoportoktól a nagy professzionális közösségekig skálázható.