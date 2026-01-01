Telepítse a Flarumot egyetlen kattintással.
Modern, elegáns nyílt forráskódú fórumszoftver elkötelezett és virágzó online közösségek építéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Flarum
A Flarum egy következő generációs fórumplatform, amely újragondolja az online beszélgetéseket a modern web számára. Mobilközpontú megközelítéssel készült, elegáns, gyors és intuitív élményt nyújt, amely ösztönzi az értelmes beszélgetéseket. A hagyományos, elavult és nehézkes fórumszoftverekkel ellentétben a Flarum valós idejű frissítéseket, végtelen görgetést és hatékony bővítményrendszert egyesít. Ezt egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületen kínálja.
A Flarum saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a közösségi adatok felett. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és szabadon telepíthető bármelyik a több mint 200 közösségi bővítmény közül. A MySQL kezeli az adattárolást, és több mint 41 fordítási csomag áll rendelkezésre. Így a Flarum a niche hobbi csoportoktól a nagy professzionális közösségekig skálázható.
A Flarum főbb funkciói
Mobilközpontú tervezés
Reszponzív felület, amelyet mobil eszközökre terveztek, zökkenőmentes élményt biztosítva bármilyen képernyőméreten.
Gazdag kiterjesztési ökoszisztéma
Több mint 200 közösségi bővítmény lehetővé teszi, hogy közösségi bejelentkezést, előfizetéseket, szavazásokat és még sok mást adjon hozzá anélkül, hogy az alapvető kódot módosítaná.
Valós idejű frissítések
A beszélgetések élőben frissülnek oldalfrissítések nélkül, gyorssá és vonzóvá téve a beszélgetéseket az aktív közösségek számára.
Címkealapú szervezés
A rugalmas címkerendszer lehetővé teszi a beszélgetések kategorizálását, és a felhasználók csak az őket érdeklő témákat követhetik.
Erőteljes moderálás
A beépített jelölési, felfüggesztési és felhasználókezelési eszközök precíz irányítást biztosítanak a moderátoroknak a közösség egészsége felett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Flarum szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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