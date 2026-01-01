A useSend egy nyílt forráskódú alternatíva a Resend, SendGrid és Postmark rendszerekhez, amely lehetővé teszi, hogy Ön birtokolja a teljes e-mail küldési infrastruktúráját. A Next.js-re épül, és az AWS SES-t használja kézbesítési háttérrendszerként. Tiszta REST API-t és SMTP átjárót biztosít tranzakciós és marketing e-mailekhez egyaránt, e-mailenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül.

A useSend saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi a küldő domainjeit, feliratkozói listáit és e-mail analitikáját. Egy egységes irányítópultot kap a kézbesíthetőség figyelésére, a domainek kezelésére, a visszapattanó levelek és webhookok kezelésére. Ezen keresztül ütemezheti a kampányokat is, mindezt az Ön tulajdonában lévő infrastruktúráról.