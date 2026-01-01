Telepítse a useSend-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú e-mail küldési infrastruktúra — üzemeltesse saját szerverén tranzakciós és marketing e-mail platformját.
Válasszon VPS csomagot a useSend szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a useSend
A useSend egy nyílt forráskódú alternatíva a Resend, SendGrid és Postmark rendszerekhez, amely lehetővé teszi, hogy Ön birtokolja a teljes e-mail küldési infrastruktúráját. A Next.js-re épül, és az AWS SES-t használja kézbesítési háttérrendszerként. Tiszta REST API-t és SMTP átjárót biztosít tranzakciós és marketing e-mailekhez egyaránt, e-mailenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül.
A useSend saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi a küldő domainjeit, feliratkozói listáit és e-mail analitikáját. Egy egységes irányítópultot kap a kézbesíthetőség figyelésére, a domainek kezelésére, a visszapattanó levelek és webhookok kezelésére. Ezen keresztül ütemezheti a kampányokat is, mindezt az Ön tulajdonában lévő infrastruktúráról.
A useSend főbb funkciói
REST API és SMTP
E-mailek küldése fejlesztőbarát REST API-n vagy szabványos SMTP-n keresztül – könnyen integrálható a meglévő alkalmazásokkal és e-mail könyvtárakkal.
Szállítási elemzés
Nyomon követheti a kézbesített, megnyitott, kattintott és visszavert e-maileket valós időben egy beépített analitikai irányítópulttal.
Domain kezelés
Egyedi küldő domainek hozzáadása és ellenőrzése DNS rekord útmutatóval, az e-mail hírnév saját infrastruktúrájához kötve tartásával.
Ütemezett küldés
E-mailek sorba állítása későbbi kézbesítésre a Schedule API használatával, lehetővé téve a drip kampányokat és az időzóna-érzékeny tranzakciós folyamatokat.
Webhook események
Valós idejű kézbesítési eseményeket kaphat – visszapattanásokat, panaszokat, megnyitásokat és kattintásokat – konfigurálható webhookokon keresztül a további feldolgozáshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a useSend szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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