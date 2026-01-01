Akár 69% kedvezmény a ToolJet szolgáltatásra

Telepítse a ToolJetet egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú low-code platform belső eszközök, irányítópultok és adminisztrációs panelek építésére és telepítésére, 50+ adatforrás-integrációval.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a ToolJetet egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ToolJet szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ToolJet

A ToolJet egy nyílt forráskódú low-code platform. Vizuális drag-and-drop építőjével a csapatok belső eszközöket, admin paneleket és CRUD alkalmazásokat hozhatnak létre a szokásos fejlesztési idő töredéke alatt. Több mint 40 beépített felhasználói felületi komponenssel és natív csatlakozóval rendelkezik 50+ szolgáltatáshoz. Ezek közé tartozik a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-k, Google Sheets és Stripe. A csapatok így adatvezérelt alkalmazásokat építhetnek kiterjedt frontend kód írása nélkül.

A ToolJet saját VPS-en történő üzemeltetése révén a belső eszközök konfigurációi, az adatforrás-hitelesítő adatok és az üzleti logika az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincs felhasználónkénti díjszabás, nincsenek használati korlátok, és nincs harmadik fél hozzáférése az operatív adataihoz.

Vágjon bele!
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A ToolJet főbb funkciói

50+ Adatforrás csatlakozó

Csatlakozzon adatbázisokhoz, REST API-khoz, GraphQL végpontokhoz és SaaS eszközökhöz, beleértve a Google Sheets-et, a Stripe-ot és a Salesforce-ot, anélkül, hogy egyedi integrációs kódot kellene írnia.

Vizuális Fogd és vidd weboldalkészítő

Készítsen UI elrendezéseket 40+ előre elkészített komponensből – táblázatok, űrlapok, diagramok, modális ablakok – HTML vagy CSS írása nélkül, és kösse őket közvetlenül adatlekérdezésekhez.

JavaScript és Python logika

Adjon hozzá adattranszformációkat és üzleti logikát közvetlenül a lekérdezésekben JavaScript vagy Python segítségével, így a haladó felhasználók teljes kontrollt gyakorolhatnak a platform elhagyása nélkül.

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

Alkalmazásonként és munkaterületenként határozzon meg részletes engedélyeket, hogy minden csapattag csak a szerepköréhez releváns eszközökhöz és adatokhoz férhessen hozzá.

Git szinkronizálás

Alkalmazásdefiníciók verziókezelése Git-tárhelyre szinkronizálva, lehetővé téve a kódellenőrzéseket, auditokat és visszaállításokat kritikus belső eszközök számára.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ToolJet szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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