Telepítse a ToolJetet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú low-code platform belső eszközök, irányítópultok és adminisztrációs panelek építésére és telepítésére, 50+ adatforrás-integrációval.
Válasszon VPS csomagot a ToolJet szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ToolJet
A ToolJet egy nyílt forráskódú low-code platform. Vizuális drag-and-drop építőjével a csapatok belső eszközöket, admin paneleket és CRUD alkalmazásokat hozhatnak létre a szokásos fejlesztési idő töredéke alatt. Több mint 40 beépített felhasználói felületi komponenssel és natív csatlakozóval rendelkezik 50+ szolgáltatáshoz. Ezek közé tartozik a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-k, Google Sheets és Stripe. A csapatok így adatvezérelt alkalmazásokat építhetnek kiterjedt frontend kód írása nélkül.
A ToolJet saját VPS-en történő üzemeltetése révén a belső eszközök konfigurációi, az adatforrás-hitelesítő adatok és az üzleti logika az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincs felhasználónkénti díjszabás, nincsenek használati korlátok, és nincs harmadik fél hozzáférése az operatív adataihoz.
A ToolJet főbb funkciói
50+ Adatforrás csatlakozó
Csatlakozzon adatbázisokhoz, REST API-khoz, GraphQL végpontokhoz és SaaS eszközökhöz, beleértve a Google Sheets-et, a Stripe-ot és a Salesforce-ot, anélkül, hogy egyedi integrációs kódot kellene írnia.
Vizuális Fogd és vidd weboldalkészítő
Készítsen UI elrendezéseket 40+ előre elkészített komponensből – táblázatok, űrlapok, diagramok, modális ablakok – HTML vagy CSS írása nélkül, és kösse őket közvetlenül adatlekérdezésekhez.
JavaScript és Python logika
Adjon hozzá adattranszformációkat és üzleti logikát közvetlenül a lekérdezésekben JavaScript vagy Python segítségével, így a haladó felhasználók teljes kontrollt gyakorolhatnak a platform elhagyása nélkül.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Alkalmazásonként és munkaterületenként határozzon meg részletes engedélyeket, hogy minden csapattag csak a szerepköréhez releváns eszközökhöz és adatokhoz férhessen hozzá.
Git szinkronizálás
Alkalmazásdefiníciók verziókezelése Git-tárhelyre szinkronizálva, lehetővé téve a kódellenőrzéseket, auditokat és visszaállításokat kritikus belső eszközök számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ToolJet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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