A ToolJet egy nyílt forráskódú low-code platform. Vizuális drag-and-drop építőjével a csapatok belső eszközöket, admin paneleket és CRUD alkalmazásokat hozhatnak létre a szokásos fejlesztési idő töredéke alatt. Több mint 40 beépített felhasználói felületi komponenssel és natív csatlakozóval rendelkezik 50+ szolgáltatáshoz. Ezek közé tartozik a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-k, Google Sheets és Stripe. A csapatok így adatvezérelt alkalmazásokat építhetnek kiterjedt frontend kód írása nélkül.

A ToolJet saját VPS-en történő üzemeltetése révén a belső eszközök konfigurációi, az adatforrás-hitelesítő adatok és az üzleti logika az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincs felhasználónkénti díjszabás, nincsenek használati korlátok, és nincs harmadik fél hozzáférése az operatív adataihoz.