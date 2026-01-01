A Drupal egy érett, vállalati szintű tartalomkezelő rendszer, amelyben kormányok, egyetemek, médiavállalatok és Fortune 500-as szervezetek bíznak világszerte. Moduláris architektúrájának és több mint 50 000 hozzájáruló modulból álló kiterjedt ökoszisztémájának köszönhetően a csapatok bármit felépíthetnek. Ez magában foglalja az egyszerű szerkesztőségi oldalakat és a komplex többoldalas digitális platformokat is, egyedi kód írása nélkül.

A Drupal fej nélküli CMS képességei, robusztus API rétege és részletes jogosultsági rendszere ideálissá teszi olyan szervezetek számára, amelyeknek több csatornán kell tartalmat kezelniük. Ezek közé tartozik a web, a mobil és más platformok. Mindeközben szigorú szerkesztőségi munkafolyamatokat és megfelelőségi követelményeket kell fenntartaniuk. Ez a telepítés a Drupal rendszert egy PostgreSQL háttérrel párosítja a gyártási szintű megbízhatóság és teljesítmény érdekében.