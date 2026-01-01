Telepítse a Drupal-t egyetlen kattintással.
Vállalati szintű nyílt forráskódú CMS, amely milliók weboldalát működteti világszerte, a személyes blogoktól a nagyszabású kormányzati portálokig.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Drupal
A Drupal egy érett, vállalati szintű tartalomkezelő rendszer, amelyben kormányok, egyetemek, médiavállalatok és Fortune 500-as szervezetek bíznak világszerte. Moduláris architektúrájának és több mint 50 000 hozzájáruló modulból álló kiterjedt ökoszisztémájának köszönhetően a csapatok bármit felépíthetnek. Ez magában foglalja az egyszerű szerkesztőségi oldalakat és a komplex többoldalas digitális platformokat is, egyedi kód írása nélkül.
A Drupal fej nélküli CMS képességei, robusztus API rétege és részletes jogosultsági rendszere ideálissá teszi olyan szervezetek számára, amelyeknek több csatornán kell tartalmat kezelniük. Ezek közé tartozik a web, a mobil és más platformok. Mindeközben szigorú szerkesztőségi munkafolyamatokat és megfelelőségi követelményeket kell fenntartaniuk. Ez a telepítés a Drupal rendszert egy PostgreSQL háttérrel párosítja a gyártási szintű megbízhatóság és teljesítmény érdekében.
A Drupal főbb funkciói
Rugalmas tartalommodellezés
Határozzon meg egyedi tartalomtípusokat és mezőket, hogy pontosan illeszkedjen a szerkesztői munkafolyamatához, anélkül, hogy egy rögzített adatstruktúra korlátozná.
Fej nélküli tartalomkezelő rendszer és REST API
Tegye elérhetővé a tartalmat egy RESTful vagy JSON:API interfészen keresztül, hogy a front-end csapatok egyedi élményeket építhessenek bármilyen keretrendszerben.
Granuláris szerepkörök és engedélyek
Pontosan szabályozhatja, hogy mit hozhat létre, szerkeszthet, tehet közzé vagy törölhet minden felhasználói szerepkör a teljes webhelyhierarchiában.
Többnyelvű támogatás
A beépített fordítási és nyelvi kezelés lehetővé teszi, hogy tartalmat tegyen közzé több tucat nyelven egyetlen telepítésből.
Hatalmas modul ökoszisztéma
Több mint 50 000 hozzájáruló modul bővíti a Drupal-t e-kereskedelemmel, SEO-val, médiakezeléssel és külső szolgáltatások integrációjával.
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Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
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