A Mailpit egy nyílt forráskódú e-mail tesztelő és hibakereső eszköz, amelyet fejlesztők számára készítettek. Beépített SMTP szervert futtat, amely elfogja az alkalmazásaiból érkező összes kimenő e-mailt. Az elfogott üzeneteket egy tiszta, kereshető webes beérkező levelek mappájában jeleníti meg, anélkül, hogy valaha is elküldené az e-maileket valódi címzetteknek. Ez biztonságossá teszi az e-mail értesítési folyamatok tesztelését, a sablonok finomítását és az SMTP konfigurációk ellenőrzését fejlesztési és tesztelési környezetekben.

A Mailpit a modern, aktívan karbantartott helyettesítője a MailHog-nak (amelyet már nem tartanak karban). Egyetlen könnyű bináris fájlként érkezik. Gyors SQLite-alapú üzenettárolót, teljes szöveges keresést, HTML e-mail megjelenítést, REST API-t, valamint opcionális SMTP és UI hitelesítést tartalmaz. Mindezt elhanyagolható memóriahasználat mellett.