Telepítse a Mailpit-et egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú e-mail tesztelő eszköz, amely rögzíti az SMTP üzeneteket és megjeleníti azokat egy böngészőalapú beérkező levelek mappájában.
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Erre jó a Mailpit
A Mailpit egy nyílt forráskódú e-mail tesztelő és hibakereső eszköz, amelyet fejlesztők számára készítettek. Beépített SMTP szervert futtat, amely elfogja az alkalmazásaiból érkező összes kimenő e-mailt. Az elfogott üzeneteket egy tiszta, kereshető webes beérkező levelek mappájában jeleníti meg, anélkül, hogy valaha is elküldené az e-maileket valódi címzetteknek. Ez biztonságossá teszi az e-mail értesítési folyamatok tesztelését, a sablonok finomítását és az SMTP konfigurációk ellenőrzését fejlesztési és tesztelési környezetekben.
A Mailpit a modern, aktívan karbantartott helyettesítője a MailHog-nak (amelyet már nem tartanak karban). Egyetlen könnyű bináris fájlként érkezik. Gyors SQLite-alapú üzenettárolót, teljes szöveges keresést, HTML e-mail megjelenítést, REST API-t, valamint opcionális SMTP és UI hitelesítést tartalmaz. Mindezt elhanyagolható memóriahasználat mellett.
A Mailpit főbb funkciói
SMTP e-mail elfogás
Beépülő SMTP szerverként működik, amely elfogja a kimenő leveleket bármely alkalmazásból, megakadályozva a véletlen kézbesítést valódi e-mail címekre a fejlesztés során.
Böngészőalapú beérkező levelek
Megtekintheti, keresheti és ellenőrizheti az összes rögzített üzenetet egy reszponzív webes felhasználói felületen, teljes HTML rendereléssel, forrásnézettel és mobilbarát elrendezéssel.
REST API hozzáférés
Üzenetek lekérdezése, törlése és kezelése programozottan, egy dokumentált REST API-n keresztül, lehetővé téve az integrációt automatizált tesztcsomagokkal és CI/CD pipeline-okkal.
Teljes szöveges keresés
Kereshet a tárgysorokban, a feladó és címzett címekben, valamint az üzenet törzsében, hogy gyorsan megtalálja a konkrét e-maileket a tesztelés során.
Üzenetcímkézés
Üzenetek automatikus címkézése típus szerint — HTML, mellékletek, beágyazott képek — a teszt e-mailek nagy mennyiségénél történő gyors vizuális szűréshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mailpit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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