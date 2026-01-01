Telepítse a phpBB-t egyetlen kattintással.
Klasszikus nyílt forráskódú PHP fórumrendszer strukturált vitafórumok és online közösségek építéséhez.
Válasszon VPS csomagot a phpBB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a phpBB
A phpBB a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú fórumplatform az interneten. Több mint két évtizede több százezer közösséget működtet. PHP-ben épült, a hagyományos kategória- és alfórum-struktúrákra összpontosít. Részletes ellenőrzést biztosít a moderátoroknak az engedélyek, felhasználói csoportok és a beszélgetések menete felett, anélkül, hogy felhőszolgáltatásokra vagy felhasználónkénti licencelésre támaszkodna.
A phpBB saját VPS-en történő üzemeltetése minden bejegyzést, felhasználói fiókot és mellékletet az Ön ellenőrzése alatt tartja. Teljes hozzáférést biztosít az adatbázishoz, a fájlrendszerhez, valamint a phpBB közösség által karbantartott több ezer ingyenes bővítményhez és stílushoz.
A phpBB főbb funkciói
Részletes engedélyek
Konfigurálja az olvasási, hozzászólási és moderálási jogosultságokat fórumonként, felhasználói csoportonként vagy egyéni fiókonként a részletes közösségi irányítás érdekében.
Bővítmény ökoszisztéma
Több ezer ingyenes közösségi bővítmény biztosít SEO eszközöket, levélszemét-szűrőt, közösségi bejelentkezést és még sok mást az alapkód módosítása nélkül.
Egyedi stílusok és témák
Cserélje le az alapértelmezett prosilver stílust közösségi témákra, vagy hozzon létre egyedi megjelenést a phpBB twig-alapú sablonrendszerével.
Beépített moderálási eszközök
Figyelmeztessen, tiltsa le, zárja le, ossza fel és egyesítse a témákat egy dedikált moderátori vezérlőpulttal és részletes naplózással.
Többnyelvű támogatás
Több mint 60 hivatalos nyelvi csomag teszi lehetővé, hogy fórumokat futtasson anyanyelvén, vagy többnyelvű közösségeket üzemeltessen.
BBCode és csatolmányok
A klasszikus BBCode formázás, valamint a fájl- és képcsatolmányok ismerőssé teszik a bejegyzéseket a régóta fórumozók számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a phpBB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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