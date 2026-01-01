A phpBB a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú fórumplatform az interneten. Több mint két évtizede több százezer közösséget működtet. PHP-ben épült, a hagyományos kategória- és alfórum-struktúrákra összpontosít. Részletes ellenőrzést biztosít a moderátoroknak az engedélyek, felhasználói csoportok és a beszélgetések menete felett, anélkül, hogy felhőszolgáltatásokra vagy felhasználónkénti licencelésre támaszkodna.

A phpBB saját VPS-en történő üzemeltetése minden bejegyzést, felhasználói fiókot és mellékletet az Ön ellenőrzése alatt tartja. Teljes hozzáférést biztosít az adatbázishoz, a fájlrendszerhez, valamint a phpBB közösség által karbantartott több ezer ingyenes bővítményhez és stílushoz.