Akár 69% kedvezmény a phpBB szolgáltatásra

Telepítse a phpBB-t egyetlen kattintással.

Klasszikus nyílt forráskódú PHP fórumrendszer strukturált vitafórumok és online közösségek építéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a phpBB-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a phpBB szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a phpBB

A phpBB a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú fórumplatform az interneten. Több mint két évtizede több százezer közösséget működtet. PHP-ben épült, a hagyományos kategória- és alfórum-struktúrákra összpontosít. Részletes ellenőrzést biztosít a moderátoroknak az engedélyek, felhasználói csoportok és a beszélgetések menete felett, anélkül, hogy felhőszolgáltatásokra vagy felhasználónkénti licencelésre támaszkodna.

A phpBB saját VPS-en történő üzemeltetése minden bejegyzést, felhasználói fiókot és mellékletet az Ön ellenőrzése alatt tartja. Teljes hozzáférést biztosít az adatbázishoz, a fájlrendszerhez, valamint a phpBB közösség által karbantartott több ezer ingyenes bővítményhez és stílushoz.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A phpBB főbb funkciói

Részletes engedélyek

Konfigurálja az olvasási, hozzászólási és moderálási jogosultságokat fórumonként, felhasználói csoportonként vagy egyéni fiókonként a részletes közösségi irányítás érdekében.

Bővítmény ökoszisztéma

Több ezer ingyenes közösségi bővítmény biztosít SEO eszközöket, levélszemét-szűrőt, közösségi bejelentkezést és még sok mást az alapkód módosítása nélkül.

Egyedi stílusok és témák

Cserélje le az alapértelmezett prosilver stílust közösségi témákra, vagy hozzon létre egyedi megjelenést a phpBB twig-alapú sablonrendszerével.

Beépített moderálási eszközök

Figyelmeztessen, tiltsa le, zárja le, ossza fel és egyesítse a témákat egy dedikált moderátori vezérlőpulttal és részletes naplózással.

Többnyelvű támogatás

Több mint 60 hivatalos nyelvi csomag teszi lehetővé, hogy fórumokat futtasson anyanyelvén, vagy többnyelvű közösségeket üzemeltessen.

BBCode és csatolmányok

A klasszikus BBCode formázás, valamint a fájl- és képcsatolmányok ismerőssé teszik a bejegyzéseket a régóta fórumozók számára.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a phpBB szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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