A Kaneo egy saját üzemeltetésű projektmenedzsment alkalmazás, amely arra összpontosít, hogy a csapatoknak szükségtelen bonyolultság nélkül biztosítsa, amire szükségük van. A munkát projektek, feladatok és kanban táblák segítségével szervezi, valós idejű együttműködéssel WebSocket kapcsolatokon keresztül, hogy a csapattagok oldalfrissítés nélkül lássák a frissítéseket.

Ellentétben a vállalati projektmenedzsment eszközökkel, amelyek ritkán használt funkciók rétegeit adják hozzá, a Kaneo egy minimális felület köré épül. Integrálódik a GitHub tárolókkal, hogy a kódmódosításokat projektfeladatokhoz kapcsolja, és támogatja a GitHub OAuth-ot, így a csapatok meglévő fejlesztői fiókokkal hitelesíthetnek. Minden projektadat egy PostgreSQL adatbázisban tárolódik a saját infrastruktúráján.