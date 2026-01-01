Eclipse Mosquitto telepítése egy kattintással.
Könnyűsúlyú, nyílt forráskódú MQTT bróker IoT eszközök, szenzorok és alkalmazások publish/subscribe üzenetküldéssel történő összekapcsolásához.
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Erre jó a Eclipse Mosquitto
Az Eclipse Mosquitto az MQTT protokoll referencia nyílt forráskódú implementációja, amely támogatja az 5.0, 3.1.1 és 3.1 verziókat. Az MQTT minimális bináris többletterhelése és publish/subscribe modellje szabványos választássá teszi. Ideális IoT szenzorhálózatokhoz, otthoni automatizálási központokhoz és minden olyan alkalmazáshoz, ahol a sávszélesség és az akkumulátor élettartama számít. A Mosquitto-t éles környezetekben alkalmazzák, az egyedi Raspberry Pi otthoni beállításoktól a nagyméretű ipari IoT telepítésekig.
Ez a sablon alapértelmezés szerint engedélyezett jelszó-hitelesítéssel és tartós tárolással telepíti a Mosquitto-t az üzenetadatok és a konfiguráció számára. Az önálló üzemeltetés korlátlan kapcsolatokat és üzeneteket biztosít Önnek eszközönkénti díjak nélkül. Teljes ellenőrzést kap a hozzáférés-vezérlési listák felett. Emellett konzisztens, alacsony késleltetésű kézbesítést is nyújt, amit a megosztott felhőbrókerek nem tudnak garantálni.
A Eclipse Mosquitto főbb funkciói
MQTT protokoll támogatás
Támogatja az MQTT 5.0, 3.1.1 és 3.1 verzióit, biztosítva a kompatibilitást az IoT eszközök, könyvtárak és kliens eszközök teljes skálájával.
Jelszó-hitelesítés
Az előre konfigurált jelszó alapú hitelesítés blokkolja az illetéktelen csatlakozásokat attól a pillanattól kezdve, hogy a bróker elindul, anélkül, hogy további beállításra lenne szükség.
Üzenet perzisztencia
A megőrzött üzenetek és a QoS kézbesítési garanciák túlélik a bróker újraindításokat, biztosítva, hogy az állásidő után újra csatlakozó eszközök megkapják az elmulasztott frissítéseket.
Téma hozzáférés-vezérlés
Az ACL szabályok korlátozzák, hogy mely kliensek tudnak közzétenni vagy feliratkozni bizonyos témákra, lehetővé téve a finomhangolt több-bérlős bróker konfigurációkat.
TLS titkosítás
A natív TLS/SSL támogatás titkosítja az összes klienskapcsolatot, védve az érzékelőadatokat és a vezérlőparancsokat a nem megbízható hálózatokon keresztüli átvitel során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Eclipse Mosquitto szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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