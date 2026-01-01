Akár 69% kedvezmény a Eclipse Mosquitto szolgáltatásra

Eclipse Mosquitto telepítése egy kattintással.

Könnyűsúlyú, nyílt forráskódú MQTT bróker IoT eszközök, szenzorok és alkalmazások publish/subscribe üzenetküldéssel történő összekapcsolásához.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Eclipse Mosquitto telepítése egy kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Eclipse Mosquitto szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Eclipse Mosquitto

Az Eclipse Mosquitto az MQTT protokoll referencia nyílt forráskódú implementációja, amely támogatja az 5.0, 3.1.1 és 3.1 verziókat. Az MQTT minimális bináris többletterhelése és publish/subscribe modellje szabványos választássá teszi. Ideális IoT szenzorhálózatokhoz, otthoni automatizálási központokhoz és minden olyan alkalmazáshoz, ahol a sávszélesség és az akkumulátor élettartama számít. A Mosquitto-t éles környezetekben alkalmazzák, az egyedi Raspberry Pi otthoni beállításoktól a nagyméretű ipari IoT telepítésekig.

Ez a sablon alapértelmezés szerint engedélyezett jelszó-hitelesítéssel és tartós tárolással telepíti a Mosquitto-t az üzenetadatok és a konfiguráció számára. Az önálló üzemeltetés korlátlan kapcsolatokat és üzeneteket biztosít Önnek eszközönkénti díjak nélkül. Teljes ellenőrzést kap a hozzáférés-vezérlési listák felett. Emellett konzisztens, alacsony késleltetésű kézbesítést is nyújt, amit a megosztott felhőbrókerek nem tudnak garantálni.

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Erre jó a {name}

A Eclipse Mosquitto főbb funkciói

MQTT protokoll támogatás

Támogatja az MQTT 5.0, 3.1.1 és 3.1 verzióit, biztosítva a kompatibilitást az IoT eszközök, könyvtárak és kliens eszközök teljes skálájával.

Jelszó-hitelesítés

Az előre konfigurált jelszó alapú hitelesítés blokkolja az illetéktelen csatlakozásokat attól a pillanattól kezdve, hogy a bróker elindul, anélkül, hogy további beállításra lenne szükség.

Üzenet perzisztencia

A megőrzött üzenetek és a QoS kézbesítési garanciák túlélik a bróker újraindításokat, biztosítva, hogy az állásidő után újra csatlakozó eszközök megkapják az elmulasztott frissítéseket.

Téma hozzáférés-vezérlés

Az ACL szabályok korlátozzák, hogy mely kliensek tudnak közzétenni vagy feliratkozni bizonyos témákra, lehetővé téve a finomhangolt több-bérlős bróker konfigurációkat.

TLS titkosítás

A natív TLS/SSL támogatás titkosítja az összes klienskapcsolatot, védve az érzékelőadatokat és a vezérlőparancsokat a nem megbízható hálózatokon keresztüli átvitel során.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Eclipse Mosquitto szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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