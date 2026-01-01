Az Eclipse Mosquitto az MQTT protokoll referencia nyílt forráskódú implementációja, amely támogatja az 5.0, 3.1.1 és 3.1 verziókat. Az MQTT minimális bináris többletterhelése és publish/subscribe modellje szabványos választássá teszi. Ideális IoT szenzorhálózatokhoz, otthoni automatizálási központokhoz és minden olyan alkalmazáshoz, ahol a sávszélesség és az akkumulátor élettartama számít. A Mosquitto-t éles környezetekben alkalmazzák, az egyedi Raspberry Pi otthoni beállításoktól a nagyméretű ipari IoT telepítésekig.

Ez a sablon alapértelmezés szerint engedélyezett jelszó-hitelesítéssel és tartós tárolással telepíti a Mosquitto-t az üzenetadatok és a konfiguráció számára. Az önálló üzemeltetés korlátlan kapcsolatokat és üzeneteket biztosít Önnek eszközönkénti díjak nélkül. Teljes ellenőrzést kap a hozzáférés-vezérlési listák felett. Emellett konzisztens, alacsony késleltetésű kézbesítést is nyújt, amit a megosztott felhőbrókerek nem tudnak garantálni.