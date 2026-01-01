Telepítse a pygeoapi-t egykattintásos telepítéssel.
Python szerver, amely az OGC API szabványcsomagot valósítja meg geotérbeli adatok HTTP-n keresztüli közzétételéhez.
Válasszon VPS csomagot a pygeoapi szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a pygeoapi
A pygeoapi az OGC API szabványok (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) nyílt forráskódú Python implementációja, amely a térbeli adatkészleteket felfedezhető, böngészhető RESTful API-vá alakítja. Beépített HTML böngészővel rendelkezik, így a nem fejlesztők is navigálhatnak a gyűjteményekben, megtekinthetik az elemeket egy térképen, és letölthetik a GeoJSON-t anélkül, hogy egyetlen kérést is írnának.
A pygeoapi saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít afölött, hogy mely adatkészletek kerülnek közzétételre, hol tárolódnak, és ki kérdezheti le őket. Csatlakoztasson PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, vagy távoli WFS/WMS forrásokat, és tegye közzé őket saját domainje alatt, a mellékelt Traefik proxy által kezelt HTTPS-sel.
A pygeoapi főbb funkciói
OGC API szabványok
Implementálja az OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes és Environmental Data Retrieval szabványokat egyetlen konfigurációs fájl alapján.
Beépített HTML böngésző
Minden gyűjtemény, elem és folyamat böngészhető a webes felhasználói felületről egy interaktív Leaflet térképpel és szépen formázott JSON-nal.
Számos adat-háttérrendszer
Egységes szolgáltatókon keresztül szolgáltasson PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON és távoli WFS forrásokat.
OpenAPI dokumentáció
OpenAPI 3.0 leírás és Swagger/Redoc UI automatikusan generálódnak a konfigurációból, így az ügyfelek gyorsan integrálhatnak.
Térinformatikai feldolgozás
Tegye elérhetővé a Python függvényeket OGC API folyamatokként igény szerinti átalakítások, analitikák és ETL feladatok futtatásához a közzétett adataihoz.
STAC és metaadat katalógusok
Tegyen közzé STAC-kompatibilis katalógusokat képekből és adatokból, hogy a partnerek programozottan kereshessék és feltérképezhessék geotérbeli állományait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a pygeoapi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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