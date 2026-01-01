A pygeoapi az OGC API szabványok (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) nyílt forráskódú Python implementációja, amely a térbeli adatkészleteket felfedezhető, böngészhető RESTful API-vá alakítja. Beépített HTML böngészővel rendelkezik, így a nem fejlesztők is navigálhatnak a gyűjteményekben, megtekinthetik az elemeket egy térképen, és letölthetik a GeoJSON-t anélkül, hogy egyetlen kérést is írnának.

A pygeoapi saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít afölött, hogy mely adatkészletek kerülnek közzétételre, hol tárolódnak, és ki kérdezheti le őket. Csatlakoztasson PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, vagy távoli WFS/WMS forrásokat, és tegye közzé őket saját domainje alatt, a mellékelt Traefik proxy által kezelt HTTPS-sel.