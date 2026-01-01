Telepítse a Docmostot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú együttműködő wiki platform valós idejű közös szerkesztéssel, diagramokkal és csapatmunkára alkalmas terekkel.
Válasszon VPS csomagot a Docmost szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Docmost
A Docmost egy modern, nyílt forráskódú alternatíva a Notion és Confluence helyett. Olyan csapatok számára készült, amelyek valós idejű, kollaboratív szerkesztésre vágynak, a felhőalapú platformok adatvédelmi kompromisszumai nélkül. Több felhasználó is szerkesztheti ugyanazt az oldalt egyidejűleg, konfliktusmentes szinkronizálással. A munkaterületek tiszta elkülönítést biztosítanak a csapatok, projektek vagy részlegek között.
A Docmost saját VPS-en történő üzemeltetésével belső dokumentációja, építészeti döntései és érzékeny tudásbázis-tartalma nem kerül ki az infrastruktúrájából. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Redis gyorsítótár biztosítja a kollaboratív szerkesztéshez szükséges teljesítményt és megbízhatóságot. Az állandó tárolás védi a dokumentációt a frissítések során.
A Docmost főbb funkciói
Valós idejű közös szerkesztés
Több csapattag szerkesztheti ugyanazt az oldalt egyidejűleg, konfliktusmentes szinkronizálással, amely azonnalinak és természetesnek érződik.
Beépített diagramkészítés
A Draw.io, az Excalidraw és a Mermaid közvetlenül elérhetőek a szerkesztőben, így a vizuális dokumentáció az írásos tartalom mellett marad.
Űralapú szervezet
Különítse el a tartalmat csapat, projekt vagy részleg szerint egyedi munkaterületekkel, mindegyik saját tagokkal és engedélybeállításokkal.
Részletes engedélyek
A felhasználói csoportok és az oldalszintű hozzáférés-vezérlés lehetővé teszik, hogy megossza a megfelelő tartalmat a megfelelő emberekkel a szervezetén belül.
Teljes verzióelőzmények
Minden változást rögzítünk, így bármikor áttekintheti a korábbi módosításokat, vagy visszaállíthatja bármely oldal egy korábbi verzióját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Docmost szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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