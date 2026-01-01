A Docmost egy modern, nyílt forráskódú alternatíva a Notion és Confluence helyett. Olyan csapatok számára készült, amelyek valós idejű, kollaboratív szerkesztésre vágynak, a felhőalapú platformok adatvédelmi kompromisszumai nélkül. Több felhasználó is szerkesztheti ugyanazt az oldalt egyidejűleg, konfliktusmentes szinkronizálással. A munkaterületek tiszta elkülönítést biztosítanak a csapatok, projektek vagy részlegek között.

A Docmost saját VPS-en történő üzemeltetésével belső dokumentációja, építészeti döntései és érzékeny tudásbázis-tartalma nem kerül ki az infrastruktúrájából. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Redis gyorsítótár biztosítja a kollaboratív szerkesztéshez szükséges teljesítményt és megbízhatóságot. Az állandó tárolás védi a dokumentációt a frissítések során.