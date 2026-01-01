Az yt-dlp Web UI egy nagy teljesítményű böngésző alapú felület és JSON-RPC szerver a népszerű yt-dlp letöltőhöz. Feltárja az yt-dlp teljes erejét egy letisztult webes felületen keresztül. Így sorba állíthatja a letöltéseket, valós időben követheti a folyamatot. Nézheti a közelgő élő közvetítéseket, és videókat tölthet le a YouTube-ról, Twitch-ről, Vimeo-ról, SoundCloud-ról. Több száz más támogatott oldalról is letölthet, anélkül, hogy a parancssort használná.

A saját VPS-en való üzemeltetése megszabadítja az asztali telepítőktől. Nem kell többé a böngészőbővítményekkel bajlódnia, amelyek minden oldalváltozásnál elromlanak. Elfelejtheti a hirdetésekkel támogatott online letöltőket is. A fájlok közvetlenül a szerver tárhelyére kerülnek, adatközponti sávszélességgel. Az RPC szerver lehetővé teszi az automatizálás szkriptelését. Egy beépített várólista-korlát védi a megosztott erőforrásokat a gépen.