Telepítse a yt-dlp Web UI-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű webes felület és RPC szerver a yt-dlp-hez, amely videókat és hanganyagokat tölt le több mint 1000 webhelyről.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a yt-dlp Web UI
Az yt-dlp Web UI egy nagy teljesítményű böngésző alapú felület és JSON-RPC szerver a népszerű yt-dlp letöltőhöz. Feltárja az yt-dlp teljes erejét egy letisztult webes felületen keresztül. Így sorba állíthatja a letöltéseket, valós időben követheti a folyamatot. Nézheti a közelgő élő közvetítéseket, és videókat tölthet le a YouTube-ról, Twitch-ről, Vimeo-ról, SoundCloud-ról. Több száz más támogatott oldalról is letölthet, anélkül, hogy a parancssort használná.
A saját VPS-en való üzemeltetése megszabadítja az asztali telepítőktől. Nem kell többé a böngészőbővítményekkel bajlódnia, amelyek minden oldalváltozásnál elromlanak. Elfelejtheti a hirdetésekkel támogatott online letöltőket is. A fájlok közvetlenül a szerver tárhelyére kerülnek, adatközponti sávszélességgel. Az RPC szerver lehetővé teszi az automatizálás szkriptelését. Egy beépített várólista-korlát védi a megosztott erőforrásokat a gépen.
A yt-dlp Web UI főbb funkciói
Működteti: yt-dlp
yt-dlp alapokon épülve támogatja a letöltéseket a YouTube-ról, Twitch-ről, Vimeo-ról, SoundCloud-ról és több mint ezer más videó- és audióoldalról.
Valós idejű sor
Kövesse nyomon az összes aktív és függőben lévő letöltést élő előrehaladással, várható érkezési idővel és sebességfrissítésekkel, amelyek WebSocketsen keresztül érkeznek.
Formátum kiválasztása
Válasszon pontos videó- és hangformátumokat, bontson ki csak hangot, írja felül a kimeneti fájlneveket, vagy adjon át biztonságos egyéni yt-dlp argumentumokat letöltésenként.
JSON-RPC szerver
Egy szkriptelhető RPC végpont lehetővé teszi letöltések indítását cron feladatokból, szkriptekből vagy harmadik féltől származó kliensekből, a felhasználói felület használata nélkül.
Párhuzamossági korlátok
A konfigurálható várólista méret ellenőrzés alatt tartja az egyidejű letöltéseket, így egy nagy lejátszási lista nem meríti ki a VPS sávszélességét vagy a lemez I/O-ját.
Token alapú hitelesítés
Beépített JWT hitelesítés védi a webes felhasználói felületet és az RPC végpontokat egy generált felhasználónév és jelszó mögött.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a yt-dlp Web UI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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