A Phoenix egy nyílt forráskódú AI megfigyelhetőségi platform, amelyet az Arize AI fejlesztett ki nagy nyelvi modellekkel, ügynökökkel és lekérdező pipeline-okkal alkalmazásokat fejlesztő csapatok számára.

Szabványos OpenTelemetry műszerezésen keresztül rögzít minden nyomkövetést, amit az alkalmazásod generál. Feltárja a késleltetést, a tokenhasználatot és a válasz minőségét. Így a mérnökök észrevehetik a regressziókat, mielőtt azok eljutnának az ügyfelekhez. Kész integrációkkal rendelkezik LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic és a legtöbb más AI keretrendszerhez. A Phoenix kód újraírása nélkül illeszkedik a meglévő pipeline-okba.

A Phoenix saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, modellkimeneteket és lekérdezési kontextust az általad ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek nyomkövetésenkénti díjak vagy adatrezidencia korlátozások. Tárolj annyi telemetriát, amennyit a lemezed enged.