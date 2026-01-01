Telepítse a Phoenixet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI megfigyelhetőségi platform LLM alkalmazások és AI ügynökök nyomon követésére, értékelésére és felügyeletére éles környezetben.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Phoenix
A Phoenix egy nyílt forráskódú AI megfigyelhetőségi platform, amelyet az Arize AI fejlesztett ki nagy nyelvi modellekkel, ügynökökkel és lekérdező pipeline-okkal alkalmazásokat fejlesztő csapatok számára.
Szabványos OpenTelemetry műszerezésen keresztül rögzít minden nyomkövetést, amit az alkalmazásod generál. Feltárja a késleltetést, a tokenhasználatot és a válasz minőségét. Így a mérnökök észrevehetik a regressziókat, mielőtt azok eljutnának az ügyfelekhez. Kész integrációkkal rendelkezik LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic és a legtöbb más AI keretrendszerhez. A Phoenix kód újraírása nélkül illeszkedik a meglévő pipeline-okba.
A Phoenix saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, modellkimeneteket és lekérdezési kontextust az általad ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek nyomkövetésenkénti díjak vagy adatrezidencia korlátozások. Tárolj annyi telemetriát, amennyit a lemezed enged.
A Phoenix főbb funkciói
OpenTelemetry nyomkövetés
Rögzítse minden LLM hívás, eszközhívás és lekérési lépés teljes végrehajtási fáját a szabványos OTLP protokoll használatával.
Értékelési keretrendszer
Futtasson LLM-alapú bírót és kódalapú értékelőket adatkészleteken, hogy értékelje a válaszminőséget és észlelje a regressziókat élesítés előtt.
Prompt játszótér
Iterálhatja a promptokat egymás mellett, modellek és paraméterek között, anélkül, hogy az alkalmazáskódhoz nyúlna vagy újra üzembe helyezné.
Keretrendszer integrációk
Azonnal beépíthető műszerezés LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock és Vertex AI számára.
Adatkészlet-kísérletek
Adatkészleteket építhet éles környezeti nyomkövetésekből, és visszajátszhatja azokat új prompt vagy modellverziók ellen a kimenetek összehasonlításához.
Beágyazási elemzés
Vizsgálja meg a lekérdezés minőségét beágyazási vizualizációk segítségével, amelyek felszínre hozzák az eltolódást, a klasztereket és az alacsony relevanciájú eredményeket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Phoenix szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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