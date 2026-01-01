Telepítse az OTOBO-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és jegykezelő rendszer IT szolgáltatásmenedzsmenthez, ügyféltámogatáshoz és folyamatautomatizáláshoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OTOBO
Az OTOBO egy teljesen nyílt forráskódú, web alapú jegykezelő és szolgáltatásmenedzsment platform, amely 2019-ben vált le az ((OTRS)) Community Edition-ből. Vállalati szintű IT helpdesk képességeket kínál – jegysorokat, SLA nyomon követést, beépített GYIK/tudásbázist, ITSM munkafolyamatokat és CMDB-t – licencdíjak vagy gyártói függőség nélkül. Az OTOBO támogatja a többcsatornás kommunikációt e-mailen, telefonon és webes űrlapokon keresztül. Egy szabályalapú automatizálási motorral érkezik, amely alapértelmezetten kezeli az útválasztást, az eszkalációkat és az értesítéseket.
Az OTOBO saját VPS-en történő üzemeltetése az összes jegyadatot, ügyfélrekordot és SLA jelentést az Ön ellenőrzése alá helyezi. Ez a sablon telepíti a teljes éles környezeti stack-et. Ez magában foglalja az OTOBO webalkalmazást és háttérfolyamatot. Az állandó tároláshoz MariaDB-t használ. Egy dedikált Elasticsearch csomópontot biztosít a gyors teljes szöveges kereséshez az összes jegyben. A munkamenet-gyorsítótárazáshoz és a teljesítményhez pedig Redis-t alkalmaz.
A OTOBO főbb funkciói
Többcsatornás jegykezelés
Fogadja és kezelje a jegyeket e-mailből, webes űrlapokról és telefonról egy egységesített várólistán, teljes naplózási előzményekkel és szálazott beszélgetésekkel.
SLA és eszkaláció
Határozza meg a válasz- és megoldási célokat várólistánként vagy ügyfelenként, automatikus eszkalációs szabályokkal és ügynök értesítésekkel, amikor közelednek a határidők.
Beépített tudásbázis
Tegyen közzé GYIK cikkeket külső ügyfelek és belső munkatársak számára egyaránt, csökkentve az ismétlődő megkereséseket és felgyorsítva az első kapcsolatfelvételkor történő problémamegoldást.
Erőteljes automatizálás
Használja a beépített PostMaster szűrőket, jegyindítókat és ütemező feladatokat a jegyek automatikus útválasztásához, automatikus válaszadásához és automatikus lezárásához kézi beavatkozás nélkül.
ITSM és CMDB
Bővítse az OTOBO-t az ITSM modullal a konfigurációs elemek, változtatási kérelmek és szolgáltatáskatalógusok kezeléséhez egy strukturált CMDB-ben.
Teljes szöveges keresés
Az Elasticsearch integráció azonnali keresést biztosít jegyek, jegyzetek és mellékletek milliói között, gyorsan tartva az ügynökök válaszidejét bármilyen méretben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OTOBO szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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