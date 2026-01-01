Az OTOBO egy teljesen nyílt forráskódú, web alapú jegykezelő és szolgáltatásmenedzsment platform, amely 2019-ben vált le az ((OTRS)) Community Edition-ből. Vállalati szintű IT helpdesk képességeket kínál – jegysorokat, SLA nyomon követést, beépített GYIK/tudásbázist, ITSM munkafolyamatokat és CMDB-t – licencdíjak vagy gyártói függőség nélkül. Az OTOBO támogatja a többcsatornás kommunikációt e-mailen, telefonon és webes űrlapokon keresztül. Egy szabályalapú automatizálási motorral érkezik, amely alapértelmezetten kezeli az útválasztást, az eszkalációkat és az értesítéseket.

Az OTOBO saját VPS-en történő üzemeltetése az összes jegyadatot, ügyfélrekordot és SLA jelentést az Ön ellenőrzése alá helyezi. Ez a sablon telepíti a teljes éles környezeti stack-et. Ez magában foglalja az OTOBO webalkalmazást és háttérfolyamatot. Az állandó tároláshoz MariaDB-t használ. Egy dedikált Elasticsearch csomópontot biztosít a gyors teljes szöveges kereséshez az összes jegyben. A munkamenet-gyorsítótárazáshoz és a teljesítményhez pedig Redis-t alkalmaz.