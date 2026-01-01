Akár 69% kedvezmény a Semaphore szolgáltatásra

Modern webes felhasználói felület Ansible playbookok, Terraform tervek, Bash szkriptek és Pulumi stackek futtatásához.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
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Válasszon VPS csomagot a Semaphore szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Semaphore

A Semaphore egy modern, nyílt forráskódú webes felület a DevOps automatizálási eszközök kezelésére és futtatására. Tiszta irányítópultot biztosít az Ansible playbookok, Terraform tervek, OpenTofu konfigurációk, Bash szkriptek és Pulumi stackek futtatásához, parancssori hozzáférés nélkül. A csapatok a böngészőn keresztül kezelhetik az inventárokat, hitelesítő adatokat és a végrehajtási előzményeket, megőrizve a teljes kontrollt infrastruktúra kódjuk felett.

A Semaphore saját VPS-en történő üzemeltetése központosítja az összes automatizálási végrehajtást auditnaplókkal, ütemezett futtatásokkal és csapat hozzáférés-vezérléssel. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz. Egy admin fiók automatikusan létrejön az első indításkor azokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a telepítés során konfigurál.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Semaphore főbb funkciói

Ansible playbook futtató

Ansible playbookok futtatása webes felhasználói felületről, leltárkezeléssel, változóinjektálással és valós idejű kimenet streamelésével.

Többeszközös támogatás

Futtasson Terraform, OpenTofu, Pulumi és Bash szkripteket az Ansible mellett egyetlen egységes felületről.

Ütemezett végrehajtás

Ütemezze az automatizált futtatásokat cron kifejezésekkel, és tekintse meg a végrehajtási előzményeket részletes naplókkal és állapotkövetéssel.

Hitelesítő adatok kezelése

Tárolja az SSH kulcsokat, felhőszolgáltatói hitelesítő adatokat és a tároló jelszavakat biztonságosan, titkosított tárhellyel.

Csapatmunka

Kezelje a csapat hozzáférését projekt szintű engedélyekkel, így a tagok futtathatnak engedélyezett feladatokat közvetlen szerver hozzáférés nélkül.

Git integráció

Playbookok és automatizálási kódok lekérése közvetlenül Git-tárházakból, feladatonkénti ág- és címkeválasztással.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Semaphore szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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