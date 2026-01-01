A Semaphore egy modern, nyílt forráskódú webes felület a DevOps automatizálási eszközök kezelésére és futtatására. Tiszta irányítópultot biztosít az Ansible playbookok, Terraform tervek, OpenTofu konfigurációk, Bash szkriptek és Pulumi stackek futtatásához, parancssori hozzáférés nélkül. A csapatok a böngészőn keresztül kezelhetik az inventárokat, hitelesítő adatokat és a végrehajtási előzményeket, megőrizve a teljes kontrollt infrastruktúra kódjuk felett.

A Semaphore saját VPS-en történő üzemeltetése központosítja az összes automatizálási végrehajtást auditnaplókkal, ütemezett futtatásokkal és csapat hozzáférés-vezérléssel. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz. Egy admin fiók automatikusan létrejön az első indításkor azokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a telepítés során konfigurál.