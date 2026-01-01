Modern webes felhasználói felület Ansible playbookok, Terraform tervek, Bash szkriptek és Pulumi stackek futtatásához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Semaphore
A Semaphore egy modern, nyílt forráskódú webes felület a DevOps automatizálási eszközök kezelésére és futtatására. Tiszta irányítópultot biztosít az Ansible playbookok, Terraform tervek, OpenTofu konfigurációk, Bash szkriptek és Pulumi stackek futtatásához, parancssori hozzáférés nélkül. A csapatok a böngészőn keresztül kezelhetik az inventárokat, hitelesítő adatokat és a végrehajtási előzményeket, megőrizve a teljes kontrollt infrastruktúra kódjuk felett.
A Semaphore saját VPS-en történő üzemeltetése központosítja az összes automatizálási végrehajtást auditnaplókkal, ütemezett futtatásokkal és csapat hozzáférés-vezérléssel. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz. Egy admin fiók automatikusan létrejön az első indításkor azokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a telepítés során konfigurál.
A Semaphore főbb funkciói
Ansible playbook futtató
Ansible playbookok futtatása webes felhasználói felületről, leltárkezeléssel, változóinjektálással és valós idejű kimenet streamelésével.
Többeszközös támogatás
Futtasson Terraform, OpenTofu, Pulumi és Bash szkripteket az Ansible mellett egyetlen egységes felületről.
Ütemezett végrehajtás
Ütemezze az automatizált futtatásokat cron kifejezésekkel, és tekintse meg a végrehajtási előzményeket részletes naplókkal és állapotkövetéssel.
Hitelesítő adatok kezelése
Tárolja az SSH kulcsokat, felhőszolgáltatói hitelesítő adatokat és a tároló jelszavakat biztonságosan, titkosított tárhellyel.
Csapatmunka
Kezelje a csapat hozzáférését projekt szintű engedélyekkel, így a tagok futtathatnak engedélyezett feladatokat közvetlen szerver hozzáférés nélkül.
Git integráció
Playbookok és automatizálási kódok lekérése közvetlenül Git-tárházakból, feladatonkénti ág- és címkeválasztással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Semaphore szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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