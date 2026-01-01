A Quasarr egy könnyűsúlyú Python szolgáltatás. Newznab indexelőnek és SABnzbd letöltő kliensnek is kiadja magát, majd minden letöltést a JDownloader 2-nek továbbít a My JDownloader cloud API-ján keresztül. Az eredmény egy zökkenőmentes híd. Ez lehetővé teszi a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr és Magazarr számára, hogy egykattintásos hosztokról keressenek és töltsenek le. Mindez anélkül történik, hogy valaha is érintenék a valódi Usenet vagy BitTorrent hálózatot.

A Quasarr VPS-en történő saját üzemeltetése éjjel-nappal online tartja a hidat, a JDownloader mellett. Emellett beépített CAPTCHA dekódoló funkciót tartalmaz a védett linkekhez. Az aktív GitHub szponzorok bekapcsolhatják a SponsorsHelper-t a CAPTCHA-k automatikus megoldásához.