Telepítse a Quasarr-t egyetlen kattintással.
JDownloader híd, amely egy Newznab indexelőt és egy SABnzbd letöltő klienst biztosít az egész Arr média stack számára.
Válasszon VPS csomagot a Quasarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Quasarr
A Quasarr egy könnyűsúlyú Python szolgáltatás. Newznab indexelőnek és SABnzbd letöltő kliensnek is kiadja magát, majd minden letöltést a JDownloader 2-nek továbbít a My JDownloader cloud API-ján keresztül. Az eredmény egy zökkenőmentes híd. Ez lehetővé teszi a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr és Magazarr számára, hogy egykattintásos hosztokról keressenek és töltsenek le. Mindez anélkül történik, hogy valaha is érintenék a valódi Usenet vagy BitTorrent hálózatot.
A Quasarr VPS-en történő saját üzemeltetése éjjel-nappal online tartja a hidat, a JDownloader mellett. Emellett beépített CAPTCHA dekódoló funkciót tartalmaz a védett linkekhez. Az aktív GitHub szponzorok bekapcsolhatják a SponsorsHelper-t a CAPTCHA-k automatikus megoldásához.
A Quasarr főbb funkciói
JDownloader híd
Minden letöltést továbbít a Radarr, Sonarr, Lidarr és Magazarr alkalmazásokból közvetlenül a JDownloader 2-be a My JDownloader felhő API-ján keresztül.
Newznab indexelő
A Quasarr Newznab-kompatibilis kereső végpontot biztosít, így az Arr stack megtalálja a kiadásokat támogatott egykattintásos tárhelyszolgáltatókon IMDb azonosítókkal vagy szöveges lekérdezésekkel.
SABnzbd kliens emuláció
SABnzbd letöltő kliensként működik, így a Radarr, Sonarr és Lidarr sorba állíthatja, felügyelheti és importálhatja a befejezett letöltéseket, a munkafolyamatuk módosítása nélkül.
CAPTCHA visszafejtés
Beépített linkdekódolás kezeli a CAPTCHA-val védett kiadásokat, opcionális Tampermonkey szkriptekkel és SponsorsHelper integrációval az automatikus megoldáshoz.
Kategória és tükrözés vezérlés
A kategóriánkénti engedélyezőlisták az állomásnevekhez és letöltési tükrökhöz megtartják a könyvtárát azokon a forrásokon, amelyekben megbízik, az Arr konfigurációjának módosítása nélkül.
Értesítések és auth
Az opcionális Discord és Telegram értesítések, valamint az űrlap alapú vagy HTTP Basic hitelesítés védik a webes felhasználói felületet és naprakészen tartják Önt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Quasarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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