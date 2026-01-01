A PrestaShop egy teljes funkcionalitású, nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amelyet több mint 190 országban használnak a kereskedők.

Mindent biztosít, ami egy professzionális online áruház azonnali működtetéséhez szükséges. Ez magában foglalja a termékkatalógus-kezelést és a rendelésfeldolgozást. Továbbá integrált fizetési átjárókat (PayPal, Stripe és mások), többnyelvű és többpénznemű támogatást, valamint beépített SEO eszközöket is kínál. Mindez egy intuitív adminisztrációs felületről kezelhető.

A PrestaShop saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja az ügyféladatokat és a fizetési nyilvántartásokat. Lehetővé teszi a PHP és MySQL finomhangolását a csúcsteljesítmény érdekében. Emellett skálázódik vállalkozásával tranzakciós díjak vagy felhasználónkénti árazás nélkül, ellentétben a hosztolt e-kereskedelmi platformokkal.