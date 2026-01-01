Telepítse a PrestaShopot egyetlen kattintással.
Hatékony nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amely több mint 300 000 online áruházat működtet világszerte, teljes termékkezeléssel, fizetési lehetőségekkel és többnyelvű támogatással.
Válasszon VPS csomagot a PrestaShop szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PrestaShop
A PrestaShop egy teljes funkcionalitású, nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amelyet több mint 190 országban használnak a kereskedők.
Mindent biztosít, ami egy professzionális online áruház azonnali működtetéséhez szükséges. Ez magában foglalja a termékkatalógus-kezelést és a rendelésfeldolgozást. Továbbá integrált fizetési átjárókat (PayPal, Stripe és mások), többnyelvű és többpénznemű támogatást, valamint beépített SEO eszközöket is kínál. Mindez egy intuitív adminisztrációs felületről kezelhető.
A PrestaShop saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja az ügyféladatokat és a fizetési nyilvántartásokat. Lehetővé teszi a PHP és MySQL finomhangolását a csúcsteljesítmény érdekében. Emellett skálázódik vállalkozásával tranzakciós díjak vagy felhasználónkénti árazás nélkül, ellentétben a hosztolt e-kereskedelmi platformokkal.
A PrestaShop főbb funkciói
Teljes termékkatalógus
Kezeljen korlátlan számú terméket változatokkal, kombinációkkal, attribútumokkal és rugalmas árképzési szabályokkal, beleértve a tömeges kedvezményeket és az időszakos promóciós kampányokat.
Integrált Fizetés
A modul piactéren keresztül fogadhat el fizetéseket PayPal, Stripe, banki átutalás és több tucat regionális átjáró segítségével — nincs szükség egyedi fizetési kódra.
Többnyelvű és Pénznem
Adjon el ügyfeleknek világszerte, több nyelv, valuta és adószabály natív támogatásával, egyetlen áruház telepítésével, egy adminisztrációs felületről.
SEO és marketing-eszközök
Testreszabható URL-ek, meta mezők, oldaltérkép-generálás, valamint beépített kedvezményes utalvány és hűségprogram eszközök segítenek a forgalom növelésében és az ismételt vásárlások ösztönzésében.
Témák & modulok
Több ezer téma és modul piactere lehetővé teszi a design és a funkcionalitás bővítését kód érintése nélkül, az élő csevegéstől a hűségpontokig.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PrestaShop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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