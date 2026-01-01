Akár 69% kedvezmény a Xibo CMS szolgáltatásra

Telepítse a Xibo CMS-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú digitális kijelzőrendszer CMS elrendezések és média ütemezéséhez kijelzőhálózatokon, egy központi szerverről.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Xibo CMS-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Xibo CMS szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Xibo CMS

Az Xibo CMS egy érett, teljesen nyílt forráskódú digitális signage platform. Elrendezések tervezésére, média könyvtárak rendszerezésére és tartalom ütemezésére használható kijelzőflották között. Ez magában foglalja az egyetlen lobby képernyőtől a több ezer országos végpontig terjedő rendszereket. A CMS kezeli a felhasználókat, az engedélyeket, a kampányokat, az időzítést és a lejátszási jelentéseket. Eközben a könnyűsúlyú Xibo Playerek, amelyek Androidon, webOS-en, Tizen-en, Linuxon vagy Windowson futnak, megjelenítik a tartalmat a képernyőn.

Az Xibo CMS saját VPS-en történő üzemeltetése az ütemezéseket, a közönségelemzéseket és a médiaeszközöket az Ön ellenőrzése alatt tartja. Nincsenek kijelzőnkénti SaaS díjak. Ez a sablon a CMS-t MySQL-lel szállítja. Tartalmazza az XMR üzenetátvitelt a valós idejű lejátszóvezérléshez. Memcached-et használ a gyorsítótárazáshoz, és QuickChart-ot a beágyazott diagramokhoz. Az előre telepített Traefik fordított proxy automatikus HTTPS-sel összeköti és elérhetővé teszi mindezeket.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Xibo CMS főbb funkciói

Elrendezéstervező

Építsen többzónás elrendezéseket képeket, videókat, weboldalakat, RSS-t, hírfolyamokat és widgeteket vegyítve egy fogd és vidd vizuális szerkesztővel a böngészőben.

Időpontfoglalás és napszakokra bontás

Kampányok ütemezése dátumtartomány, napszak, a hét napja, ismétlődés vagy prioritás szerint — beleértve a helyfüggő és eseményindított lejátszást.

Csoportkezelés megjelenítése

Rendszerezze a több száz vagy ezer képernyőt csoportokba és címkékbe, majd küldjön különböző ütemezéseket minden szegmensnek egy központi konzolról.

Valós idejű játékosvezérlés

A mellékelt XMR üzenetátjátszó elküldi az elrendezésbeli változásokat, képernyőfelvétel-kéréseket és parancsokat a csatlakoztatott lejátszóknak abban a pillanatban, amikor közzéteszi.

Lejátszásigazolási jelentés

Kijelzőnkénti lejátszási statisztikák rögzítése a megfelelőség és a hirdetések egyeztetése érdekében, a jelentések CSV-ként exportálhatók vagy diagramokként jeleníthetők meg.

Platformfüggetlen játékosok

Párosítsa a CMS-t ingyenes vagy licencelt Xibo lejátszókkal Android, webOS, Tizen, Linux és Windows rendszereken, hogy szinte bármilyen kijelző hardvert meghajtson.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Xibo CMS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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