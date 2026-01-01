Az Xibo CMS egy érett, teljesen nyílt forráskódú digitális signage platform. Elrendezések tervezésére, média könyvtárak rendszerezésére és tartalom ütemezésére használható kijelzőflották között. Ez magában foglalja az egyetlen lobby képernyőtől a több ezer országos végpontig terjedő rendszereket. A CMS kezeli a felhasználókat, az engedélyeket, a kampányokat, az időzítést és a lejátszási jelentéseket. Eközben a könnyűsúlyú Xibo Playerek, amelyek Androidon, webOS-en, Tizen-en, Linuxon vagy Windowson futnak, megjelenítik a tartalmat a képernyőn.

Az Xibo CMS saját VPS-en történő üzemeltetése az ütemezéseket, a közönségelemzéseket és a médiaeszközöket az Ön ellenőrzése alatt tartja. Nincsenek kijelzőnkénti SaaS díjak. Ez a sablon a CMS-t MySQL-lel szállítja. Tartalmazza az XMR üzenetátvitelt a valós idejű lejátszóvezérléshez. Memcached-et használ a gyorsítótárazáshoz, és QuickChart-ot a beágyazott diagramokhoz. Az előre telepített Traefik fordított proxy automatikus HTTPS-sel összeköti és elérhetővé teszi mindezeket.