Telepítse a Xibo CMS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú digitális kijelzőrendszer CMS elrendezések és média ütemezéséhez kijelzőhálózatokon, egy központi szerverről.
Válasszon VPS csomagot a Xibo CMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Xibo CMS
Az Xibo CMS egy érett, teljesen nyílt forráskódú digitális signage platform. Elrendezések tervezésére, média könyvtárak rendszerezésére és tartalom ütemezésére használható kijelzőflották között. Ez magában foglalja az egyetlen lobby képernyőtől a több ezer országos végpontig terjedő rendszereket. A CMS kezeli a felhasználókat, az engedélyeket, a kampányokat, az időzítést és a lejátszási jelentéseket. Eközben a könnyűsúlyú Xibo Playerek, amelyek Androidon, webOS-en, Tizen-en, Linuxon vagy Windowson futnak, megjelenítik a tartalmat a képernyőn.
Az Xibo CMS saját VPS-en történő üzemeltetése az ütemezéseket, a közönségelemzéseket és a médiaeszközöket az Ön ellenőrzése alatt tartja. Nincsenek kijelzőnkénti SaaS díjak. Ez a sablon a CMS-t MySQL-lel szállítja. Tartalmazza az XMR üzenetátvitelt a valós idejű lejátszóvezérléshez. Memcached-et használ a gyorsítótárazáshoz, és QuickChart-ot a beágyazott diagramokhoz. Az előre telepített Traefik fordított proxy automatikus HTTPS-sel összeköti és elérhetővé teszi mindezeket.
A Xibo CMS főbb funkciói
Elrendezéstervező
Építsen többzónás elrendezéseket képeket, videókat, weboldalakat, RSS-t, hírfolyamokat és widgeteket vegyítve egy fogd és vidd vizuális szerkesztővel a böngészőben.
Időpontfoglalás és napszakokra bontás
Kampányok ütemezése dátumtartomány, napszak, a hét napja, ismétlődés vagy prioritás szerint — beleértve a helyfüggő és eseményindított lejátszást.
Csoportkezelés megjelenítése
Rendszerezze a több száz vagy ezer képernyőt csoportokba és címkékbe, majd küldjön különböző ütemezéseket minden szegmensnek egy központi konzolról.
Valós idejű játékosvezérlés
A mellékelt XMR üzenetátjátszó elküldi az elrendezésbeli változásokat, képernyőfelvétel-kéréseket és parancsokat a csatlakoztatott lejátszóknak abban a pillanatban, amikor közzéteszi.
Lejátszásigazolási jelentés
Kijelzőnkénti lejátszási statisztikák rögzítése a megfelelőség és a hirdetések egyeztetése érdekében, a jelentések CSV-ként exportálhatók vagy diagramokként jeleníthetők meg.
Platformfüggetlen játékosok
Párosítsa a CMS-t ingyenes vagy licencelt Xibo lejátszókkal Android, webOS, Tizen, Linux és Windows rendszereken, hogy szinte bármilyen kijelző hardvert meghajtson.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Xibo CMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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