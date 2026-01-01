Telepítse a Fasten Health-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes és családi elektronikus orvosi nyilvántartás kezelő, amely egyesíti az egészségügyi adatokat a szolgáltatóktól és eszközöktől.
Válasszon VPS csomagot a Fasten Health szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fasten Health
A Fasten On-Prem egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű elektronikus egészségügyi nyilvántartás (EMR) kezelő. Ez lehetővé teszi magánszemélyek és családok számára az egészségügyi adatok egyesítését orvosoktól, kórházaktól, laboroktól és csatlakoztatott eszközöktől egyetlen privát archívumba. A FHIR egészségügyi adatstandardra épül, és Go nyelven íródott. A nyilvántartásokat manuális bevitellel és betegportálokból exportált FHIR Bundle feltöltésekkel olvassa be. Ezeket egységes idővonalon jeleníti meg jegyzetek, állapotok, gyógyszerek, allergiák és laboreredmények mellett.
A Fasten saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja a személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatokat. Ez jobb, mintha egy SaaS egészségügyi nyilvántartás-szolgáltató tárolná azokat. Ez különösen fontos, tekintettel az orvosi előzmények érzékenységére. A titkosított SQLite adatbázis, az egyetlen bináris Go futtatókörnyezet és a felhasználónkénti regisztráció révén egy kis VPS kényelmesen tárol egy teljes személyes vagy családi nyilvántartást.
A Fasten Health főbb funkciói
FHIR köteg importálása
Töltsön fel FHIR kötegeket, amelyeket betegportálokból vagy más egészségügyi rendszerekből exportáltak, a meglévő kórtörténet archiválásához.
FHIR-natív tárhely
Tárolja a rekordokat eredeti FHIR erőforrás formájukban, így a strukturált lekérdezések, az exportok és a további feldolgozás szállítófüggetlen marad.
Kézi adatbevitel
Adjon hozzá laboreredményeket, állapotokat, gyógyszereket, oltásokat és jegyzeteket manuálisan látogatásokhoz, szolgáltatókhoz vagy meglévő rekordokhoz, amelyek megelőzik a FHIR hozzáférést.
Családi fiókok
Kezelheti a partnerek, gyermekek vagy idősödő családtagok nyilvántartásait egyetlen példányból, külön felhasználói fiókokkal.
Titkosított adatbázis
Az SQLite adatbázis alapértelmezetten titkosítja a nyugalmi állapotban lévő adatokat, ezzel védve az érzékeny egészségügyi adatokat a lemezen az alkalmi hozzáférés ellen.
Dokumentum mellékletek
Csatolja a beszkennelt dokumentumokat, képalkotó felvételeket és PDF-eket a találkozókhoz, így a teljes kórtörténet egyetlen kereshető helyen elérhető.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fasten Health szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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