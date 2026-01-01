A Fasten On-Prem egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű elektronikus egészségügyi nyilvántartás (EMR) kezelő. Ez lehetővé teszi magánszemélyek és családok számára az egészségügyi adatok egyesítését orvosoktól, kórházaktól, laboroktól és csatlakoztatott eszközöktől egyetlen privát archívumba. A FHIR egészségügyi adatstandardra épül, és Go nyelven íródott. A nyilvántartásokat manuális bevitellel és betegportálokból exportált FHIR Bundle feltöltésekkel olvassa be. Ezeket egységes idővonalon jeleníti meg jegyzetek, állapotok, gyógyszerek, allergiák és laboreredmények mellett.

A Fasten saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja a személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatokat. Ez jobb, mintha egy SaaS egészségügyi nyilvántartás-szolgáltató tárolná azokat. Ez különösen fontos, tekintettel az orvosi előzmények érzékenységére. A titkosított SQLite adatbázis, az egyetlen bináris Go futtatókörnyezet és a felhasználónkénti regisztráció révén egy kis VPS kényelmesen tárol egy teljes személyes vagy családi nyilvántartást.