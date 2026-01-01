A Fusion egy minimalista, nyílt forráskódú RSS olvasó, Go nyelven íródott, amely a gyors, zavaró tényezőktől mentes olvasási munkafolyamatra összpontosít. Elemezi az RSS és Atom feedeket, és automatikusan felfedezi a feedeket a weboldal URL-ekről. Az előfizetéseket csoportokba rendezi, miközben nyomon követi az olvasatlan állapotot, a könyvjelzőket és a teljes szöveges keresést a könyvtárában.

A Fusion saját VPS-en való üzemeltetése távol tartja az előfizetési listáját és olvasási előzményeit a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól. A Fever API kompatibilitása lehetővé teszi, hogy a natív mobil kliensek (például Reeder, Unread, FeedMe) a saját példányával szinkronizáljanak, felhőalapú aggregátor helyett.