Telepítse a Fusion RSS-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű RSS olvasó letisztult webes UI-val, billentyűparancsokkal és Fever API támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Fusion RSS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fusion RSS
A Fusion egy minimalista, nyílt forráskódú RSS olvasó, Go nyelven íródott, amely a gyors, zavaró tényezőktől mentes olvasási munkafolyamatra összpontosít. Elemezi az RSS és Atom feedeket, és automatikusan felfedezi a feedeket a weboldal URL-ekről. Az előfizetéseket csoportokba rendezi, miközben nyomon követi az olvasatlan állapotot, a könyvjelzőket és a teljes szöveges keresést a könyvtárában.
A Fusion saját VPS-en való üzemeltetése távol tartja az előfizetési listáját és olvasási előzményeit a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól. A Fever API kompatibilitása lehetővé teszi, hogy a natív mobil kliensek (például Reeder, Unread, FeedMe) a saját példányával szinkronizáljanak, felhőalapú aggregátor helyett.
A Fusion RSS főbb funkciói
Fever API támogatás
Cikkek szinkronizálása natív iOS, Android és asztali kliensekkel, mint például a Reeder, Unread és FeedMe, a beépített Fever-kompatibilis API-n keresztül.
Billentyűzet-vezérelt olvasó
A Google Reader-stílusú gyorsbillentyűk segítségével munkamenetenként több száz cikket rendszerezhet anélkül, hogy elhagyná a billentyűzetet.
Hírcsatorna automatikus felfedezése
Illesszen be bármilyen weboldal URL-t, és a Fusion automatikusan megkeresi az RSS vagy Atom hírcsatornát, csoportos rendszerezéssel a rendezett feliratkozási listákhoz.
Reszponzív PWA
A telepíthető progresszív webalkalmazás natív érzetű olvasási élményt biztosít telefonokon, táblagépeken és asztali böngészőkön.
OIDC egyszeri bejelentkezés
Opcionális OpenID Connect integráció lehetővé teszi a hitelesítést Keycloak, Authelia, vagy bármely megfelelő identitásszolgáltató használatával.
Nincs AI sallang
Szándékosan mellőzi az AI összefoglaló és ajánló funkciókat, hogy az olvasó fókuszált, könnyed és kiszámítható maradjon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fusion RSS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Anki Sync Server Enhanced
Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttal