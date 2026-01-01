Telepítse az Indico-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú konferencia- és rendezvényszervező rendszer, amelyet a CERN fejlesztett ki akadémiai és tudományos közösségek számára.
Válasszon VPS csomagot a Indico szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Indico
Indico is a feature-rich event management platform created at CERN — the birthplace of the Web — to coordinate everything from small seminars to global scientific conferences with thousands of participants. It handles abstract submission and peer review, multi-track agendas, paper proceedings, room bookings, registration, payment, and badge printing in a single integrated system.
Self-hosting Indico on your VPS keeps sensitive participant data, abstracts, and academic submissions on infrastructure you control, avoids per-event SaaS fees for large conferences, and lets you customize themes, plugins, and authentication to match institutional requirements.
A Indico főbb funkciói
Konferencia menedzsment
Tervezzen többnapos, több szekciós konferenciákat strukturált időbeosztással, szekcióelnökökkel és előadókezeléssel, akadémiai eseményekre tervezve.
Absztraktok és lektorálás
Gyűjtse az absztraktokat, jelöljön ki bírálókat, futtasson vak vagy kettős vak bírálati munkafolyamatokat, és tegye közzé a konferenciaanyagokat harmadik féltől származó eszközök nélkül.
Szobafoglalás
Kezelje a megosztott tárgyalótermeket egy szervezeten belül naptárnézetekkel, ismétlődő foglalásokkal és jóváhagyási munkafolyamatokkal.
Regisztráció és fizetés
Testreszabott regisztrációs űrlapokat készíthet kedvezménykódokkal, kapacitási korlátokkal és fizetési integrációkkal a jegyek és szállások számára.
Bővítmények és SSO
Bővítse az Indico-t Zoom, OAuth, SAML, LDAP és Shibboleth beépülő modulokkal, hogy integrálható legyen a meglévő intézményi identitásszolgáltatókkal.
CERN-szintű skála
A teljes CERN eseménynaptár futtatására tervezett Indico egyetlen szemináriumtól több ezer résztvevős konferenciákig skálázható.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Indico szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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