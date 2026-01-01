Telepítse a LobeChatet egyetlen kattintással.
Modern, nyílt forráskódú AI csevegőfelület OpenAI, Anthropic, Ollama és 20+ más LLM szolgáltató támogatásával.
Válasszon VPS csomagot a LobeChat szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LobeChat
A LobeChat egy kifinomult, nyílt forráskódú AI chat keretrendszer, több mint 75 000 GitHub csillaggal. ChatGPT-szerű élményt nyújt, és lehetővé teszi, hogy bármely választott LLM szolgáltatóhoz csatlakozzon. Támogatja az OpenAI-t, az Anthropic Claude-ot, a Google Gemini-t, a Mistralt, a Groq-ot, az Ollamát és még sok mást. Mindez egyetlen egységes felületről érhető el, beszélgetéskezeléssel, bővítményekkel, fájlfeltöltésekkel és hangtámogatással.
A LobeChat saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy az API kulcsai a saját infrastruktúráján maradnak. A beszélgetési adatokat soha nem naplózza harmadik fél platformja, és egy hozzáférési kód privátan tartja az Ön példányát. A könnyű, csak kliensoldali architektúra nem igényel adatbázist, hatékonyan futva más szolgáltatások mellett ugyanazon a VPS-en.
A LobeChat főbb funkciói
Több mint 20 LLM szolgáltató
Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Anthropic-hoz, a Google-hoz, a Mistralhoz, az Ollamához és még sok máshoz alkalmazások váltása vagy különálló felületek kezelése nélkül.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a csevegést webes kereséssel, kódfuttatással, képgenerálással és egyéb képességekkel a beépített bővítményrendszeren keresztül.
Fájl- és jövőkép-támogatás
Tölts fel dokumentumokat és képeket látásalapú modellek általi elemzéshez közvetlenül a beszélgetésen belül.
Egyéni AI asszisztensek
Hozzon létre újrafelhasználható AI perszónákat személyre szabott rendszerutasításokkal és modellparaméterekkel specifikus feladatokhoz vagy munkafolyamatokhoz.
Hanginterakciók
Használjon szövegfelolvasót és beszédfelismerőt a kihangosított beszélgetésekhez bármely csatlakoztatott LLM szolgáltatóval.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LobeChat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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