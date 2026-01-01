A LobeChat egy kifinomult, nyílt forráskódú AI chat keretrendszer, több mint 75 000 GitHub csillaggal. ChatGPT-szerű élményt nyújt, és lehetővé teszi, hogy bármely választott LLM szolgáltatóhoz csatlakozzon. Támogatja az OpenAI-t, az Anthropic Claude-ot, a Google Gemini-t, a Mistralt, a Groq-ot, az Ollamát és még sok mást. Mindez egyetlen egységes felületről érhető el, beszélgetéskezeléssel, bővítményekkel, fájlfeltöltésekkel és hangtámogatással.

A LobeChat saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy az API kulcsai a saját infrastruktúráján maradnak. A beszélgetési adatokat soha nem naplózza harmadik fél platformja, és egy hozzáférési kód privátan tartja az Ön példányát. A könnyű, csak kliensoldali architektúra nem igényel adatbázist, hatékonyan futva más szolgáltatások mellett ugyanazon a VPS-en.