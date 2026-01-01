Telepítse a Wanderer-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett útvonal adatbázis és GPX útvonalkezelő túrázóknak, kerékpárosoknak és szabadtéri kalandoroknak.
Válasszon VPS csomagot a Wanderer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wanderer
A Wanderer egy saját üzemeltetésű útvonaladatbázis és szabadtéri tevékenységkövető. Túrázók, kerékpárosok, hegymászók és mindenki számára készült, aki gyalogosan vagy keréken fedezi fel a világot. Töltsön fel GPX útvonalakat, rögzítsen csúcsokat és útpontokat, böngésszen magassági profilokat, és tekintse meg az összes útvonalát egy interaktív térképen. Mindezt a saját szerverén teheti meg, előfizetés és harmadik felekkel való adatmegosztás nélkül.
Az útvonalak privát tárolása egy VPS-en azt jelenti, hogy az útvonalai, helyszínei és tevékenységi előzményei az Ön ellenőrzése alatt maradnak. A Wanderer integrálódik az OpenStreetMap szolgáltatásaival geokódoláshoz és útvonaltervezéshez. Több felhasználós támogatása praktikus megosztott naplóvá teszi útvonalklubok, túracsoportok vagy együtt kiránduló családok számára.
A Wanderer főbb funkciói
GPX útvonalkezelés
Tölts fel és rendszerezz GPX fájlokat bármilyen GPS eszközről vagy alkalmazásból, hogy személyes könyvtárat építs útvonalakból és rögzített tevékenységekből.
Interaktív túraútvonal-térképek
Böngéssze az összes útvonalát egy interaktív, OpenStreetMap-alapú térképen, távolság, magasság és tevékenységtípus szerinti szűrőkkel.
Magassági profilok
Tekintse meg az egyes útvonalak részletes szintemelkedési diagramjait, hogy megértse az emelkedést, a lejtést és a terep nehézségét, mielőtt elindulna.
Csúcs- és útpontnaplók
Rögzítse a csúcsokat, a túraútvonalak kiindulópontjait és az érdekes pontokat az útvonalak mentén egy kereshető, személyes szabadtéri napló létrehozásához.
Többfelhasználós útvonalmegosztás
Ossza meg az útvonalgyűjteményeket családtagokkal vagy klubtagokkal, hogy az egész csoport hozzáférhessen és hozzájárulhasson egy közös könyvtárhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wanderer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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