A Wanderer egy saját üzemeltetésű útvonaladatbázis és szabadtéri tevékenységkövető. Túrázók, kerékpárosok, hegymászók és mindenki számára készült, aki gyalogosan vagy keréken fedezi fel a világot. Töltsön fel GPX útvonalakat, rögzítsen csúcsokat és útpontokat, böngésszen magassági profilokat, és tekintse meg az összes útvonalát egy interaktív térképen. Mindezt a saját szerverén teheti meg, előfizetés és harmadik felekkel való adatmegosztás nélkül.

Az útvonalak privát tárolása egy VPS-en azt jelenti, hogy az útvonalai, helyszínei és tevékenységi előzményei az Ön ellenőrzése alatt maradnak. A Wanderer integrálódik az OpenStreetMap szolgáltatásaival geokódoláshoz és útvonaltervezéshez. Több felhasználós támogatása praktikus megosztott naplóvá teszi útvonalklubok, túracsoportok vagy együtt kiránduló családok számára.