Akár 69% kedvezmény a Wanderer szolgáltatásra

Telepítse a Wanderer-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett útvonal adatbázis és GPX útvonalkezelő túrázóknak, kerékpárosoknak és szabadtéri kalandoroknak.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Wanderer-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Wanderer szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Wanderer

A Wanderer egy saját üzemeltetésű útvonaladatbázis és szabadtéri tevékenységkövető. Túrázók, kerékpárosok, hegymászók és mindenki számára készült, aki gyalogosan vagy keréken fedezi fel a világot. Töltsön fel GPX útvonalakat, rögzítsen csúcsokat és útpontokat, böngésszen magassági profilokat, és tekintse meg az összes útvonalát egy interaktív térképen. Mindezt a saját szerverén teheti meg, előfizetés és harmadik felekkel való adatmegosztás nélkül.

Az útvonalak privát tárolása egy VPS-en azt jelenti, hogy az útvonalai, helyszínei és tevékenységi előzményei az Ön ellenőrzése alatt maradnak. A Wanderer integrálódik az OpenStreetMap szolgáltatásaival geokódoláshoz és útvonaltervezéshez. Több felhasználós támogatása praktikus megosztott naplóvá teszi útvonalklubok, túracsoportok vagy együtt kiránduló családok számára.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Wanderer főbb funkciói

GPX útvonalkezelés

Tölts fel és rendszerezz GPX fájlokat bármilyen GPS eszközről vagy alkalmazásból, hogy személyes könyvtárat építs útvonalakból és rögzített tevékenységekből.

Interaktív túraútvonal-térképek

Böngéssze az összes útvonalát egy interaktív, OpenStreetMap-alapú térképen, távolság, magasság és tevékenységtípus szerinti szűrőkkel.

Magassági profilok

Tekintse meg az egyes útvonalak részletes szintemelkedési diagramjait, hogy megértse az emelkedést, a lejtést és a terep nehézségét, mielőtt elindulna.

Csúcs- és útpontnaplók

Rögzítse a csúcsokat, a túraútvonalak kiindulópontjait és az érdekes pontokat az útvonalak mentén egy kereshető, személyes szabadtéri napló létrehozásához.

Többfelhasználós útvonalmegosztás

Ossza meg az útvonalgyűjteményeket családtagokkal vagy klubtagokkal, hogy az egész csoport hozzáférhessen és hozzájárulhasson egy közös könyvtárhoz.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wanderer szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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