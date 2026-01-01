Az ErsatzTV egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű platform, amely egy személyes médiakönyvtárat – Plex, Jellyfin, Emby vagy helyi fájlok – élő, egyedi ütemezésű TV-csatornákká alakít át, valós elektronikus műsorújsággal. A csatornák M3U/HLS lejátszási listákként streamelnek, amelyekre bármely IPTV-kompatibilis kliens ráhangolódhat: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, okostévék, set-top boxok és mobilalkalmazások.

Az ErsatzTV saját VPS-en történő üzemeltetése egy privát, klasszikus kábeltévé-helyettesítőt biztosít, amely teljes egészében a már meglévő médiatartalmakból épül fel, anélkül, hogy streaming szolgáltatásra fizetne elő, vagy reklámok szakítanák meg. Ütemezzen tematikus maratonokat, híradó-stílusú rotációkat, zenei videó csatornákat vagy gyerekprogram blokkokat, majd nézze meg őket bármilyen IPTV-kompatibilis eszközön.