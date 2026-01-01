Telepítse az ErsatzTV-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű IPTV szerver, amely egy személyes médiatárat egyedi, 24/7 élő TV csatornákká alakít át elektronikus műsorújsággal.
Válasszon VPS csomagot a ErsatzTV szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ErsatzTV
Az ErsatzTV egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű platform, amely egy személyes médiakönyvtárat – Plex, Jellyfin, Emby vagy helyi fájlok – élő, egyedi ütemezésű TV-csatornákká alakít át, valós elektronikus műsorújsággal. A csatornák M3U/HLS lejátszási listákként streamelnek, amelyekre bármely IPTV-kompatibilis kliens ráhangolódhat: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, okostévék, set-top boxok és mobilalkalmazások.
Az ErsatzTV saját VPS-en történő üzemeltetése egy privát, klasszikus kábeltévé-helyettesítőt biztosít, amely teljes egészében a már meglévő médiatartalmakból épül fel, anélkül, hogy streaming szolgáltatásra fizetne elő, vagy reklámok szakítanák meg. Ütemezzen tematikus maratonokat, híradó-stílusú rotációkat, zenei videó csatornákat vagy gyerekprogram blokkokat, majd nézze meg őket bármilyen IPTV-kompatibilis eszközön.
A ErsatzTV főbb funkciói
Egyedi 24/7 csatornák
Építsen tetszőleges számú élő csatornát gyűjtemények, lejátszási listák és ütemezési szabályok kombinálásával, 24 órás streamekké.
IPTV és EPG kimenet
Tegye elérhetővé a csatornákat M3U lejátszási listákként, teljes XMLTV elektronikus műsorújsággal, hogy bármely IPTV kliens úgy hangolódjon be, mint a kábeltévé.
Plex / Jellyfin / Emby
Közvetlenül csatlakozzon a meglévő médiakiszolgáló-könyvtárakhoz, vagy szkennelje be a helyi mappákat, hogy ugyanaz a média működtesse a VOD alkalmazásokat és a TV csatornákat.
Hardveres átkódolás
Opcionális NVENC, QSV, VAAPI, AMF és VideoToolbox gyorsítás a CPU-használat kezelhető szinten tartásához, miközben élő közvetítéseket szolgál ki.
Vízjelek és átvezetők
Helyezzen el csatorna vízjeleket, illesszen be szignálokat és intrókat, és szakítsa meg a műsort egyedi átvezető tartalmakkal, hogy valódi csatorna érzetét keltse.
Zenei videó csatornák
Zenei videók és hanganyagok keverése kronologikus vagy tematikus csatornákba, borítóképek megjelenítésével és metaadat-vezérelt ütemezéssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ErsatzTV szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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