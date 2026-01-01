Akár 69% kedvezmény a ErsatzTV szolgáltatásra

Telepítse az ErsatzTV-t egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű IPTV szerver, amely egy személyes médiatárat egyedi, 24/7 élő TV csatornákká alakít át elektronikus műsorújsággal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az ErsatzTV-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ErsatzTV szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ErsatzTV

Az ErsatzTV egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű platform, amely egy személyes médiakönyvtárat – Plex, Jellyfin, Emby vagy helyi fájlok – élő, egyedi ütemezésű TV-csatornákká alakít át, valós elektronikus műsorújsággal. A csatornák M3U/HLS lejátszási listákként streamelnek, amelyekre bármely IPTV-kompatibilis kliens ráhangolódhat: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, okostévék, set-top boxok és mobilalkalmazások.

Az ErsatzTV saját VPS-en történő üzemeltetése egy privát, klasszikus kábeltévé-helyettesítőt biztosít, amely teljes egészében a már meglévő médiatartalmakból épül fel, anélkül, hogy streaming szolgáltatásra fizetne elő, vagy reklámok szakítanák meg. Ütemezzen tematikus maratonokat, híradó-stílusú rotációkat, zenei videó csatornákat vagy gyerekprogram blokkokat, majd nézze meg őket bármilyen IPTV-kompatibilis eszközön.

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Erre jó a {name}

A ErsatzTV főbb funkciói

Egyedi 24/7 csatornák

Építsen tetszőleges számú élő csatornát gyűjtemények, lejátszási listák és ütemezési szabályok kombinálásával, 24 órás streamekké.

IPTV és EPG kimenet

Tegye elérhetővé a csatornákat M3U lejátszási listákként, teljes XMLTV elektronikus műsorújsággal, hogy bármely IPTV kliens úgy hangolódjon be, mint a kábeltévé.

Plex / Jellyfin / Emby

Közvetlenül csatlakozzon a meglévő médiakiszolgáló-könyvtárakhoz, vagy szkennelje be a helyi mappákat, hogy ugyanaz a média működtesse a VOD alkalmazásokat és a TV csatornákat.

Hardveres átkódolás

Opcionális NVENC, QSV, VAAPI, AMF és VideoToolbox gyorsítás a CPU-használat kezelhető szinten tartásához, miközben élő közvetítéseket szolgál ki.

Vízjelek és átvezetők

Helyezzen el csatorna vízjeleket, illesszen be szignálokat és intrókat, és szakítsa meg a műsort egyedi átvezető tartalmakkal, hogy valódi csatorna érzetét keltse.

Zenei videó csatornák

Zenei videók és hanganyagok keverése kronologikus vagy tematikus csatornákba, borítóképek megjelenítésével és metaadat-vezérelt ütemezéssel.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ErsatzTV szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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