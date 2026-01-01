Telepítse a Yopass-t egykattintásos telepítéssel.
Titkosított titokmegosztó szolgáltatás jelszavak és érzékeny adatok küldésére önmegsemmisítő egyszer használatos linkeken keresztül.
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Erre jó a Yopass
A Yopass egy nyílt forráskódú, titkosított titokmegosztó szolgáltatás. Segítségével biztonságosan megoszthat jelszavakat, tokeneket és érzékeny fájlokat anélkül, hogy azok e-mail szálakban, csevegési naplókban vagy támogatási jegyekben maradnának.
A titkokat a böngészőben titkosítják OpenPGP használatával, mielőtt elküldenék a szerverre. A visszafejtő kulcs soha nem jut el a szerverre, így még a szolgáltató sem olvashatja el a titkait. Minden titok egyedi, egyszer használatos URL-t kap, amely automatikusan megsemmisül megtekintés után vagy egy konfigurálható lejárati idő elteltével.
A Yopass saját VPS-en való üzemeltetése privát, ellenőrizhető csatornát biztosít a szervezetének a hitelesítő adatok és érzékeny konfigurációs adatok megosztására. Nincsenek kezelendő fiókok, nincs nyomon követés és nincs egyszerű szöveges tárolás. Csak egy tiszta felület a titkok biztonságos cseréjére csapaton belül vagy külső felekkel.
A Yopass főbb funkciói
Végpontok közötti titkosítás
A titkokat a böngészőben OpenPGP használatával titkosítják az átvitel előtt, ezzel biztosítva, hogy a szerver soha ne férjen hozzá a nyílt szövegű adatokhoz.
Egyszeri linkek
Minden titok egyedi URL-t generál, amely az első megtekintés után véglegesen megsemmisül, megakadályozva az illetéktelen újbóli hozzáférést.
Konfigurálható lejárat
Állítsa be, hogy a titkok automatikusan lejárjanak órák, napok vagy hetek múlva, így az elfeledett linkek nem használhatók elavult érzékeny adatok lekérdezésére.
Egyéni jelszóvédelem
Adjon meg egy opcionális jelszót egy titokhoz, az egyszer használatos linken túli, további védelem érdekében.
Fájlmegosztás
Tölts fel és ossz meg titkosított fájlokat szöveges titkok mellett, streamelt titkosítással, amely a fájltartalmat végponttól végpontig privátan tartja.
Nincs szükség fiókokra
A címzettek közvetlen linken keresztül, bejelentkezés nélkül férnek hozzá a titkokhoz, így zökkenőmentes a hitelesítő adatok megosztása külső vállalkozókkal vagy ügyfelekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yopass szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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