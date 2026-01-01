A Yopass egy nyílt forráskódú, titkosított titokmegosztó szolgáltatás. Segítségével biztonságosan megoszthat jelszavakat, tokeneket és érzékeny fájlokat anélkül, hogy azok e-mail szálakban, csevegési naplókban vagy támogatási jegyekben maradnának.

A titkokat a böngészőben titkosítják OpenPGP használatával, mielőtt elküldenék a szerverre. A visszafejtő kulcs soha nem jut el a szerverre, így még a szolgáltató sem olvashatja el a titkait. Minden titok egyedi, egyszer használatos URL-t kap, amely automatikusan megsemmisül megtekintés után vagy egy konfigurálható lejárati idő elteltével.

A Yopass saját VPS-en való üzemeltetése privát, ellenőrizhető csatornát biztosít a szervezetének a hitelesítő adatok és érzékeny konfigurációs adatok megosztására. Nincsenek kezelendő fiókok, nincs nyomon követés és nincs egyszerű szöveges tárolás. Csak egy tiszta felület a titkok biztonságos cseréjére csapaton belül vagy külső felekkel.