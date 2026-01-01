Telepítse a Logseqet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, adatvédelem-központú tudásbázis és vázlatkészítő, amely gyors statikus webalkalmazásként működik, a jegyzetek pedig a böngésző által vezérelt helyi mappában tárolódnak.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Logseq
A Logseq egy adatvédelem-központú, nyílt forráskódú tudáskezelő és vázlatkészítő platform. Blokk alapú jegyzeteket, kétirányú hivatkozásokat, napi naplókat, gráf stílusú jegyzetkapcsolatokat és lekérdezhető tudásbázist kínál. Mindez Markdown vagy Org-mode fájlokban íródik a lemezen. A Logseq webes alkalmazás egy statikus SPA, amely teljes egészében a böngészőjében fut. Ez a sablon saját maga hosztolja. A jegyzeteit működtető JavaScript így az Ön által ellenőrzött infrastruktúrából származik, nem egy harmadik féltől.
A jegyzetek helyileg tárolódnak a böngészőjében a Fájlrendszer-hozzáférési API-n keresztül. Ez azt jelenti, hogy az adatok soha nem érintik az SPA-t hosztoló szervert. Tökéletes az „Megbízom a saját CDN-emben” típusú munkafolyamatokhoz. A felhasználó a Logseq felhasználói felületét szeretné, de nem akar függeni a logseq.com-tól vagy bármely felhőalapú szinkronizálási szolgáltatótól. Párosítsa a telepítést a Logseq asztali alkalmazással, git szinkronizálással vagy iCloud/OneDrive mappa szinkronizálással a jegyzetfájlok eszközök közötti eléréséhez.
A Logseq főbb funkciói
Blokk alapú vázlatkészítő
Minden sor egy húzható blokk kétirányú hivatkozásokkal, beágyazásokkal és referenciákkal — ideális nem lineáris gondolkodók számára és PKM munkafolyamatokhoz.
Markdown és Org-mode
A jegyzetek egyszerű Markdown vagy Org-mode fájlok, melyek lemezen tárolódnak, így bármilyen szövegszerkesztőben szerkeszthetők maradnak, és túlélik a Logseq jövőbeli megszűnését.
Napi napló
Napi jegyzetoldalak tudatfolyam-naplót hoznak létre, amely idővel mintázatokat tár fel és könnyedén kapcsolódik tematikus oldalakhoz.
Grafikon nézet
Vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat interaktív gráfként, megkönnyítve a rejtett kapcsolatok felfedezését egy növekvő tudásbázisban.
Lekérdezések és sablonok
Futtass Datalog lekérdezéseket a tudásbázisod ellen, és hozz létre újrafelhasználható sablonokat értekezleti jegyzetekhez, könyvekhez, projektekhez és ismétlődő munkafolyamatokhoz.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
A webalkalmazás teljes egészében kliensoldalon fut. A jegyzetek egy böngésző által vezérelt helyi mappában találhatók. Ezek soha nem hagyják el az eszközét, kivéve, ha engedélyezi a git szinkronizálást vagy egy másik szinkronizálási réteget.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Logseq szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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