A Logseq egy adatvédelem-központú, nyílt forráskódú tudáskezelő és vázlatkészítő platform. Blokk alapú jegyzeteket, kétirányú hivatkozásokat, napi naplókat, gráf stílusú jegyzetkapcsolatokat és lekérdezhető tudásbázist kínál. Mindez Markdown vagy Org-mode fájlokban íródik a lemezen. A Logseq webes alkalmazás egy statikus SPA, amely teljes egészében a böngészőjében fut. Ez a sablon saját maga hosztolja. A jegyzeteit működtető JavaScript így az Ön által ellenőrzött infrastruktúrából származik, nem egy harmadik féltől.

A jegyzetek helyileg tárolódnak a böngészőjében a Fájlrendszer-hozzáférési API-n keresztül. Ez azt jelenti, hogy az adatok soha nem érintik az SPA-t hosztoló szervert. Tökéletes az „Megbízom a saját CDN-emben” típusú munkafolyamatokhoz. A felhasználó a Logseq felhasználói felületét szeretné, de nem akar függeni a logseq.com-tól vagy bármely felhőalapú szinkronizálási szolgáltatótól. Párosítsa a telepítést a Logseq asztali alkalmazással, git szinkronizálással vagy iCloud/OneDrive mappa szinkronizálással a jegyzetfájlok eszközök közötti eléréséhez.