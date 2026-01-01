Telepítse a Flowise-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú low-code platform LLM orchestrációs folyamatok és AI ügynökök építéséhez vizuális fogd és vidd felülettel.
Válasszon VPS csomagot a Flowise szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Flowise
A Flowise egy nyílt forráskódú, alacsony kódolású platform. Kiterjedt kódolás nélkül teszi lehetővé kifinomult AI alkalmazások építését, elérhetővé téve azokat fejlesztők és csapatok számára.
Vizuális drag-and-drop felülete lehetővé teszi nyelvi modellek, vektoradatbázisok, memóriarendszerek és külső eszközök koherens munkafolyamatokká való csatlakoztatását.
A Flowise támogatja az OpenAI, Anthropic, Google és nyílt forráskódú modelleket. Ez rugalmassá teszi a különféle AI felhasználási esetekhez. Ide tartoznak a chatbotok, RAG alkalmazások és autonóm ügynökök.
A Flowise önálló üzemeltetése a VPS-én teljes tulajdonjogot biztosít az AI munkafolyamatai, beszélgetési adatai és integrált tudásbázisai felett.
Csatlakozhat belső adatbázisokhoz és API-khoz, amelyeket a felhőplatformok nem érhetnek el. Erőforrásokat konfigurálhat kifejezetten az LLM munkaterheléseihez. Mindezt API-hívásonkénti árazás vagy adatvédelmi aggályok nélkül.
A Flowise főbb funkciói
Vizuális folyamatkészítő
Fogd és vidd felület komplex AI pipeline-ok összeállításához előre elkészített csomópontokból, vezénylő kód írása nélkül.
RAG Támogatás
Beépített Retrieval-Augmented Generation képességek vektoradatbázis-integrációval a tudásalapú AI alkalmazások építéséhez.
Multi-LLM támogatás
Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Anthropic-hoz, a Google-hoz, a Cohere-hez és a helyi nyílt forráskódú modellekhez egyetlen egységes felületről.
Ügynök keretrendszerek
Hozzon létre autonóm AI ügynököket, amelyek eszközöket használnak, többlépéses feladatokat érveléssel oldanak meg és fenntartják a beszélgetési memóriát a munkamenetek között.
API integráció
Tegyen elérhetővé bármilyen folyamatot API végpontként, hogy az AI képességeket közvetlenül beágyazza meglévő alkalmazásaiba és munkafolyamataiba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Flowise szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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