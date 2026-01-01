A Flowise egy nyílt forráskódú, alacsony kódolású platform. Kiterjedt kódolás nélkül teszi lehetővé kifinomult AI alkalmazások építését, elérhetővé téve azokat fejlesztők és csapatok számára.

Vizuális drag-and-drop felülete lehetővé teszi nyelvi modellek, vektoradatbázisok, memóriarendszerek és külső eszközök koherens munkafolyamatokká való csatlakoztatását.

A Flowise támogatja az OpenAI, Anthropic, Google és nyílt forráskódú modelleket. Ez rugalmassá teszi a különféle AI felhasználási esetekhez. Ide tartoznak a chatbotok, RAG alkalmazások és autonóm ügynökök.

A Flowise önálló üzemeltetése a VPS-én teljes tulajdonjogot biztosít az AI munkafolyamatai, beszélgetési adatai és integrált tudásbázisai felett.

Csatlakozhat belső adatbázisokhoz és API-khoz, amelyeket a felhőplatformok nem érhetnek el. Erőforrásokat konfigurálhat kifejezetten az LLM munkaterheléseihez. Mindezt API-hívásonkénti árazás vagy adatvédelmi aggályok nélkül.