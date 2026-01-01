A Halo egy teljesen nyílt forráskódú, modern tartalomkezelő rendszer, Spring Boot és reaktív PostgreSQL alapokon. Rendelkezik gazdag bővítmény- és téma piactérrel, blokk alapú szerkesztővel, többféle tartalomtípus közzétételével és tiszta adminisztrációs konzollal. Ezáltal alkalmas mindenre, a személyes blogoktól a céges weboldalakig.

Több mint 39 000 GitHub csillaggal és aktív fejlesztéssel a Halo az egyik legelterjedtebb saját üzemeltetésű CMS platform. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes kontrollt biztosít a tartalma felett. Nincs bejegyzésenkénti díj, és rugalmasan bővítheti a platformot bővítményekkel. Mindez anélkül, hogy előfizetési szint korlátozná.