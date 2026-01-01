Telepítse a Halo-t egy kattintásos telepítéssel.
Modern nyílt forráskódú CMS blogok, weboldalak és tartalomvezérelt oldalak építésére, bővítmény piactérrel.
Válasszon VPS csomagot a Halo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Halo
A Halo egy teljesen nyílt forráskódú, modern tartalomkezelő rendszer, Spring Boot és reaktív PostgreSQL alapokon. Rendelkezik gazdag bővítmény- és téma piactérrel, blokk alapú szerkesztővel, többféle tartalomtípus közzétételével és tiszta adminisztrációs konzollal. Ezáltal alkalmas mindenre, a személyes blogoktól a céges weboldalakig.
Több mint 39 000 GitHub csillaggal és aktív fejlesztéssel a Halo az egyik legelterjedtebb saját üzemeltetésű CMS platform. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes kontrollt biztosít a tartalma felett. Nincs bejegyzésenkénti díj, és rugalmasan bővítheti a platformot bővítményekkel. Mindez anélkül, hogy előfizetési szint korlátozná.
A Halo főbb funkciói
Beépülő modul piactér
Bővítse a Halót közösségi bővítményekkel SEO-hoz, hozzászólásokhoz, kereséshez, közösségi megosztáshoz és még sok máshoz — közvetlenül az admin konzolról telepíthető.
Téma rendszer
Váltson vagy szabja testre webhelye megjelenését egy teljes témamotorral és egy aktív közösségi téma piactérrel.
Blokk alapú szerkesztő
Hozzon létre gazdag tartalmat egy modern blokkszerkesztővel, amely támogatja a képeket, beágyazásokat, kódblokkokat és egyedi elrendezéseket, a HTML érintése nélkül.
Többféle tartalomtípus
Közzétehet bejegyzéseket, oldalakat és pillanatokat (mikroblogokat) egyetlen platformról, lefedve mind a hosszú, mind a rövid formátumú tartalmi igényeket.
REST & GraphQL API-k
Tedd elérhetővé a tartalmadat beépített API-kon keresztül, hogy headless telepítéseket, mobilalkalmazásokat vagy harmadik féltől származó integrációkat működtess.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Halo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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