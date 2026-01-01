A Twingate Connector a Twingate zero trust hálózati hozzáférési (ZTNA) platformjának helyszíni komponense. A VPS-én fut, és csak kifelé irányuló titkosított alagutakat hoz létre a Twingate felhőalapú reléjéhez. Nincs szükség bejövő tűzfalszabályokra, nyitott portokra és VPN kliens konfigurációra a csapat számára.

A csatlakozó saját üzemeltetése egy VPS-en közel helyezi azt a privát erőforrásaihoz, lehetővé téve az identitás alapú hozzáférés-vezérlést erőforrás szinten. Csak hitelesített és engedélyezett felhasználók jóváhagyott eszközökön érhetik el a védett szolgáltatásokat, felváltva a hagyományos VPN-szétterjedést alkalmazásonkénti hozzáférési szabályzatokkal.