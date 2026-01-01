Telepítse a Twingate Connector-t egyetlen kattintással.
Zero Trust hálózati hozzáférési csatlakozó, amely biztonságossá teszi a privát erőforrásokhoz való hozzáférést anélkül, hogy portokat fedne fel vagy VPN-eket kezelne.
Válasszon VPS csomagot a Twingate Connector szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Twingate Connector
A Twingate Connector a Twingate zero trust hálózati hozzáférési (ZTNA) platformjának helyszíni komponense. A VPS-én fut, és csak kifelé irányuló titkosított alagutakat hoz létre a Twingate felhőalapú reléjéhez. Nincs szükség bejövő tűzfalszabályokra, nyitott portokra és VPN kliens konfigurációra a csapat számára.
A csatlakozó saját üzemeltetése egy VPS-en közel helyezi azt a privát erőforrásaihoz, lehetővé téve az identitás alapú hozzáférés-vezérlést erőforrás szinten. Csak hitelesített és engedélyezett felhasználók jóváhagyott eszközökön érhetik el a védett szolgáltatásokat, felváltva a hagyományos VPN-szétterjedést alkalmazásonkénti hozzáférési szabályzatokkal.
A Twingate Connector főbb funkciói
Nincs nyitott bejövő port
A csatlakozó csak kimenő kapcsolatokat használ, így a VPS-ednek soha nincs szüksége olyan bejövő tűzfalszabályokra, amelyek felfednék a hálózati peremét.
Identitás-alapú hozzáférés
A hozzáférési döntéseket erőforrásonként és felhasználónként érvényesítik, felváltva a széleskörű hálózati szintű VPN hozzáférést finomhangolt szabályzatokkal.
Eszközbizalom
Előírja az eszközállapot-ellenőrzéseket a hozzáférés megadása előtt, biztosítva, hogy csak felügyelt és szabályoknak megfelelő eszközök érhessék el a védett erőforrásokat.
Egyszerű telepítés
Telepítés percek alatt, mindössze egy hálózati névvel és hozzáférési tokennel — komplex VPN szerver konfiguráció vagy PKI kezelés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Twingate Connector szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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