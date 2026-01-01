Telepítse a Countly-t egykattintásos telepítéssel.
Adatvédelem-központú termékelemző platform a felhasználói útvonalak nyomon követésére mobil, webes és asztali alkalmazásokon keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Countly szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Countly
A Countly egy nyílt forráskódú, adatvédelem-központú analitikai és elkötelezettségi platform. Csapatok ezrei bíznak benne a termék teljesítményének és a felhasználói viselkedés nyomon követésére mobil, webes, asztali és IoT alkalmazásokban.
Bővítményalapú architektúrájának köszönhetően csak azokat a funkciókat engedélyezheti, amelyekre szüksége van. Ez magában foglalja a munkamenet-követést, összeomlás-jelentést, push értesítéseket és távoli konfigurációt, anélkül, hogy felduzzasztaná a telepítést.
A Countly saját szerveren való üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az analitikai adatai felett. Nincs harmadik féllel való adatmegosztás, mintavételi korlát és eseményenkénti árképzés.
Futtassa saját VPS-én, hogy az érzékeny felhasználói viselkedési adatok teljes mértékben az infrastruktúráján belül maradjanak. Így megfelelhet a GDPR és adatvédelmi megfelelőségi követelményeknek.
A Countly főbb funkciói
Platformok közötti követés
Gyűjtse össze a munkameneteket, eseményeket és felhasználói utakat mobil (iOS, Android), webes és asztali alkalmazásokból, hivatalos SDK-k használatával React Native, Flutter, Unity és egyebekhez.
Összeomlás jelentés
Rögzítse és elemezze a hibákat és összeomlásokat az összes platformon, teljes veremkövetéssel és érintett felhasználói számokkal, hogy segítsen a javítások rangsorolásában.
Push értesítések
Célzott push értesítéseket küldhet iOS és Android felhasználóknak közvetlenül a vezérlőpultról, közönségszegmentálással és kézbesítéskövetéssel.
Távoli konfiguráció
Frissítse az alkalmazás viselkedését valós időben, anélkül, hogy új verziót adna ki, specifikus felhasználói szegmensekhez kötött távoli konfigurációs kulcs-érték párok használatával.
Megfelelőségi Központ
Kezelje a GDPR hozzájárulás-kezelést és az érintetti adatkéréseket — beleértve az adatok exportálását és törlését is — egyetlen beépített felületről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Countly szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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