A Countly egy nyílt forráskódú, adatvédelem-központú analitikai és elkötelezettségi platform. Csapatok ezrei bíznak benne a termék teljesítményének és a felhasználói viselkedés nyomon követésére mobil, webes, asztali és IoT alkalmazásokban.

Bővítményalapú architektúrájának köszönhetően csak azokat a funkciókat engedélyezheti, amelyekre szüksége van. Ez magában foglalja a munkamenet-követést, összeomlás-jelentést, push értesítéseket és távoli konfigurációt, anélkül, hogy felduzzasztaná a telepítést.

A Countly saját szerveren való üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az analitikai adatai felett. Nincs harmadik féllel való adatmegosztás, mintavételi korlát és eseményenkénti árképzés.

Futtassa saját VPS-én, hogy az érzékeny felhasználói viselkedési adatok teljes mértékben az infrastruktúráján belül maradjanak. Így megfelelhet a GDPR és adatvédelmi megfelelőségi követelményeknek.