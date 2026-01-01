Telepítse a TeamMappert egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, valós idejű, együttműködési gondolattérkép készítő eszköz csapatok számára az ötleteléshez, tervezéshez és az ötletek közös strukturálásához.
Válasszon VPS csomagot a TeamMapper szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TeamMapper
A TeamMapper egy nyílt forráskódú gondolattérkép-alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben, WebSocketsen keresztül közösen hozzanak létre, osszanak meg és szerkesszenek gondolattérképeket. A megszűnt mindmapp projekt utódjaként készült, és a felhasználói fiókok igénylése nélküli együttműködésre összpontosít. Osszon meg egy linket csak megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal, és a csapattagok azonnal csatlakozhatnak a munkamenethez.
A TeamMapper saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az ötletbörzék, projekttervek és csapattudás teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjon. Alapértelmezés szerint a gondolattérképek 30 nap után automatikusan törlődnek a GDPR-megfelelőség érdekében. A konfigurálható megőrzési időszak révén a szabályozott környezetben működő csapatok saját szabályzataikhoz igazíthatják az adatvédelmi beállításokat. Ehhez nem kell harmadik féltől származó SaaS szolgáltatóra támaszkodniuk.
A TeamMapper főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
A WebSocket-alapú munkamenetek lehetővé teszik, hogy több csapattag egyidejűleg szerkessze ugyanazt a gondolattérképet, a változások azonnal megjelennek mindenki számára, aki csatlakozik a térképhez.
Fiókmegosztás tilos
Osszon meg egy gondolattérképet link vagy QR-kód segítségével, csak megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal – a vendégek fiók létrehozása vagy bejelentkezés nélkül csatlakozhatnak.
Fejlett csomópont testreszabás
Képeket, ikonokat, színeket, betűtípusokat és hivatkozásokat adhat a csomópontokhoz, hogy a lapos vázlatokat vizuálisan strukturált, prezentációkhoz alkalmas diagramokká alakítsa.
Importálás és Exportálás
Gondolattérképeket mozgathat a TeamMapperbe és onnan ki JSON, Mermaid, SVG, PDF vagy PNG formátumok használatával az érdekelt felekkel való megosztáshoz vagy offline archiváláshoz.
GDPR-kompatibilis alapértelmezések
A gondolattérképek automatikusan törlődnek egy konfigurálható megőrzési időszak után (alapértelmezetten 30 nap), segítve a csapatokat az adatvédelmi követelmények teljesítésében kézi tisztítás nélkül.
Visszavonás és gyorsbillentyűk
Teljes visszavonási/újra végrehajtási előzmények és egy átfogó billentyűparancs-készlet gyorssá teszi a szerkesztőt a haladó felhasználók számára, akik nagy vagy mélyen beágyazott gondolattérképeket építenek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TeamMapper szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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