Akár 69% kedvezmény a TeamMapper szolgáltatásra

Telepítse a TeamMappert egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett, valós idejű, együttműködési gondolattérkép készítő eszköz csapatok számára az ötleteléshez, tervezéshez és az ötletek közös strukturálásához.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a TeamMappert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a TeamMapper szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a TeamMapper

A TeamMapper egy nyílt forráskódú gondolattérkép-alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben, WebSocketsen keresztül közösen hozzanak létre, osszanak meg és szerkesszenek gondolattérképeket. A megszűnt mindmapp projekt utódjaként készült, és a felhasználói fiókok igénylése nélküli együttműködésre összpontosít. Osszon meg egy linket csak megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal, és a csapattagok azonnal csatlakozhatnak a munkamenethez.

A TeamMapper saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az ötletbörzék, projekttervek és csapattudás teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjon. Alapértelmezés szerint a gondolattérképek 30 nap után automatikusan törlődnek a GDPR-megfelelőség érdekében. A konfigurálható megőrzési időszak révén a szabályozott környezetben működő csapatok saját szabályzataikhoz igazíthatják az adatvédelmi beállításokat. Ehhez nem kell harmadik féltől származó SaaS szolgáltatóra támaszkodniuk.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A TeamMapper főbb funkciói

Valós idejű együttműködés

A WebSocket-alapú munkamenetek lehetővé teszik, hogy több csapattag egyidejűleg szerkessze ugyanazt a gondolattérképet, a változások azonnal megjelennek mindenki számára, aki csatlakozik a térképhez.

Fiókmegosztás tilos

Osszon meg egy gondolattérképet link vagy QR-kód segítségével, csak megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal – a vendégek fiók létrehozása vagy bejelentkezés nélkül csatlakozhatnak.

Fejlett csomópont testreszabás

Képeket, ikonokat, színeket, betűtípusokat és hivatkozásokat adhat a csomópontokhoz, hogy a lapos vázlatokat vizuálisan strukturált, prezentációkhoz alkalmas diagramokká alakítsa.

Importálás és Exportálás

Gondolattérképeket mozgathat a TeamMapperbe és onnan ki JSON, Mermaid, SVG, PDF vagy PNG formátumok használatával az érdekelt felekkel való megosztáshoz vagy offline archiváláshoz.

GDPR-kompatibilis alapértelmezések

A gondolattérképek automatikusan törlődnek egy konfigurálható megőrzési időszak után (alapértelmezetten 30 nap), segítve a csapatokat az adatvédelmi követelmények teljesítésében kézi tisztítás nélkül.

Visszavonás és gyorsbillentyűk

Teljes visszavonási/újra végrehajtási előzmények és egy átfogó billentyűparancs-készlet gyorssá teszi a szerkesztőt a haladó felhasználók számára, akik nagy vagy mélyen beágyazott gondolattérképeket építenek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TeamMapper szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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