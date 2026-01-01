A TeamMapper egy nyílt forráskódú gondolattérkép-alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben, WebSocketsen keresztül közösen hozzanak létre, osszanak meg és szerkesszenek gondolattérképeket. A megszűnt mindmapp projekt utódjaként készült, és a felhasználói fiókok igénylése nélküli együttműködésre összpontosít. Osszon meg egy linket csak megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal, és a csapattagok azonnal csatlakozhatnak a munkamenethez.

A TeamMapper saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az ötletbörzék, projekttervek és csapattudás teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjon. Alapértelmezés szerint a gondolattérképek 30 nap után automatikusan törlődnek a GDPR-megfelelőség érdekében. A konfigurálható megőrzési időszak révén a szabályozott környezetben működő csapatok saját szabályzataikhoz igazíthatják az adatvédelmi beállításokat. Ehhez nem kell harmadik féltől származó SaaS szolgáltatóra támaszkodniuk.