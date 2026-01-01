Telepítse az Open WebUI-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű AI csevegőfelület RAG-gel, többmodelles támogatással és teljes adatvédelemmel — az adatok nem hagyják el a szerverét.
Válasszon VPS csomagot a Open WebUI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open WebUI
Az Open WebUI egy átfogó, saját üzemeltetésű webes felület nagy nyelvi modellekhez, amely együttműködik az Ollama, OpenAI és bármely OpenAI-kompatibilis API-val. Több mint 140 000 GitHub csillaggal a felhőalapú AI chat szolgáltatások vezető nyílt forráskódú alternatívájává vált. Modern, ChatGPT-szerű élményt kínál, a saját üzemeltetés adatvédelmével és ellenőrzésével.
A beépített Retrieval Augmented Generation lehetővé teszi, hogy tudásbázisokat hozzon létre saját dokumentumaiból. Így az AI a saját adataiból származó kontextussal válaszolhat a kérdésekre. Hanghívás, képgenerálás, webes keresés integráció és Python függvényhívás teszi teljessé a funkciókészletet. Ez egyaránt lefedi az egyéni kutatókat, fejlesztőcsapatokat és az adatvédelemre érzékeny vállalatokat.
A Open WebUI főbb funkciói
Több-LLM támogatás
Csatlakozzon az Ollamához, az OpenAI-hoz vagy bármely OpenAI-kompatibilis API-hoz, és váltson a modellek között ugyanabban a beszélgetésben.
Dokumentum RAG
Töltsön fel dokumentumokat tudásbázis létrehozásához, és hagyja, hogy az AI válaszoljon a kérdésekre a fájljaiból közvetlenül merített kontextussal.
Webes keresés integráció
Valós idejű információkat kérhet le több mint 15 keresésszolgáltatótól közvetlenül az AI beszélgetésekbe, anélkül, hogy elhagyná az interfészt.
Hang- és képgenerálás
Beépített beszédfelismerés, szövegfelolvasás és képgenerálás DALL-E, ComfyUI és AUTOMATIC1111 segítségével.
Vállalati hitelesítés
LDAP, SCIM 2.0 és OAuth támogatás szerepalapú hozzáférés-vezérléssel együtt csapat- és szervezeti telepítésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open WebUI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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