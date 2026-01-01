Az Open WebUI egy átfogó, saját üzemeltetésű webes felület nagy nyelvi modellekhez, amely együttműködik az Ollama, OpenAI és bármely OpenAI-kompatibilis API-val. Több mint 140 000 GitHub csillaggal a felhőalapú AI chat szolgáltatások vezető nyílt forráskódú alternatívájává vált. Modern, ChatGPT-szerű élményt kínál, a saját üzemeltetés adatvédelmével és ellenőrzésével.

A beépített Retrieval Augmented Generation lehetővé teszi, hogy tudásbázisokat hozzon létre saját dokumentumaiból. Így az AI a saját adataiból származó kontextussal válaszolhat a kérdésekre. Hanghívás, képgenerálás, webes keresés integráció és Python függvényhívás teszi teljessé a funkciókészletet. Ez egyaránt lefedi az egyéni kutatókat, fejlesztőcsapatokat és az adatvédelemre érzékeny vállalatokat.