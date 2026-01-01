Telepítse az IT eszközöket egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű fejlesztői segédprogramok gyűjteménye — kódolók, formázók, hash generátorok és hálózati eszközök egy felületen.
Válasszon VPS csomagot a IT Tools szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a IT Tools
Az IT Tools több tucat alapvető segédprogramot gyűjt össze fejlesztők, rendszergazdák és IT szakemberek számára egyetlen, letisztult webes felületen.
A JSON formázóktól és JWT dekóderektől a subnet kalkulátorokig és jelszógenerátorokig terjedően minden eszköz teljes mértékben a böngészőben fut. Így az érzékeny adatok soha nem hagyják el az eszközét.
Az IT Tools saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető eszköztárat biztosít a csapatának anélkül, hogy nyilvános online szolgáltatásokra támaszkodna.
Ez különösen értékes azokban a szervezetekben, ahol a biztonsági szabályzat tiltja a harmadik féltől származó webes eszközök használatát. Szintén hasznos korlátozott kimenő internet-hozzáféréssel rendelkező környezetekben.
A IT Tools főbb funkciói
Kliensoldali feldolgozás
Minden művelet közvetlenül a böngészőben fut — az érzékeny adatok, például a tokenek, hash-ek és tanúsítványok soha nem érik el a szervert.
Kripto és hash eszközök
Generáljon MD5, SHA és bcrypt hash-eket, hozzon létre UUID-ket, dekódoljon JWT tokeneket, és dolgozzon Base64-gyel és HMAC-kel anélkül, hogy elhagyná az interfészt.
Kódformázók
Szépítse és minifikálja a JSON, SQL, XML, CSS és JavaScript fájlokat azonnal, hogy megtisztítsa az API-kból, naplókból vagy build pipeline-okból származó kimenetet.
Hálózati segédprogramok
IPv4 és IPv6 alhálózati kalkulátorok, portellenőrzők és MAC-cím kereső eszközök a napi hálózati adminisztrációs feladatokhoz.
Generátorok és Konverterek
Erős jelszó generálás, lorem ipsum, dátum konvertálás, mértékegység konvertálás és alapkonverzió egy kereshető felületen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a IT Tools szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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